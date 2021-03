Sara Carbonero e Iker Casillas anunciam separação

O casamento de Sara Carbonero e Iker Casillas chegou ao fim. O anúncio foi feito pela jornalista e pelo guarda-redes nas redes sociais. Estavam juntos há 11 anos e têm dois filhos em comum, Martin e Lucas, de sete e quatro anos. A decisão, dizem, foi “muito pensada” e tomada de “mútuo acordo”.

Há várias semanas que circulavam rumores da separação de Sara Carbonero e Iker Casillas. No passado mês de Fevereiro, a jornalista esteve internada com novas complicações derivadas do cancro de ovários. Recorde-se que Carbonero foi diagnosticada poucos dias depois de o jogador de futebol ter sofrido um enfarte, em Maio de 2019.

Agora, o casal confirmou a separação nas redes sociais, com uma fotografia de ambos, acompanhada de um comunicado. “A nossa prioridade é, desde o carinho e compromisso, partilhar o bem-estar e educação dos nossos filhos e protegê-los, para que cresçam com estabilidade e saúde”, escrevem. Carbonero e Casillas são pais de Martin e Lucas, que cresceram no Porto, onde a família morou durante vários anos — quando o desportista assinava contrato pelo Futebol Clube de Porto.

Sara Carbonero e Iker Casillas sempre foram muito recatados na partilha da relação. Casaram em 2016 numa cerimónia discreta em Madrid, com um notário, e a presença de família e amigos mais próximos. O casal tornou-se especialmente mediático quando ambos lidaram com graves problemas de saúde — o guarda-redes sofreu um enfarte e pouco depois a mulher foi diagnosticada com cancro nos ovários.

Fontes próximas do casal revelaram ao El País que o motivo da separação se prende com “problemas de convivência”. Tudo que passaram nos últimos anos terá deixado graves sequelas na relação. Alegadamente, terão tentado reatar o casamento durante algum tempo, mas sem sucesso. “O respeito, o afecto e a amizade permanecerão sempre”, escreveu o casal na publicação.

A jornalista e o futebolista terminam com um pedido: “Com estas palavras pedimos que, por favor, respeitem a nossa intimidade neste momento de mudança. Estas serão as únicas palavras públicas que partilharemos neste momento e no futuro.”

Iker Casillas terá confessado a um paparazzi, há alguns meses, que talvez não tivesse estado suficientemente presente para Sara Carbonero, quando esta atravessou momentos difíceis, como a quimioterapia para o cancro nos ovários. Pouco depois, a afirmação foi desmentida pela equipa do casal.

A imprensa espanhola revelou, entretanto, que o casal sempre teve contas bancárias separadas e que não possuem qualquer propriedade em conjunto. O processo de divórcio deverá, por isso, ser simplificado. A fortuna de Casillas ascende aos 350 milhões de euros, entre bens, imóveis e investimentos. Já Sara Carbonero terá um património mais modesto — 1,1 milhões de euros — proveniente sobretudo da empresa Recuerdos de Sudáfrica S.L.

No Verão passado, o casal regressou a Madrid depois de Casillas ter encerrado a carreira profissional no futebol. Agora, dedica-se ao trabalho na fundação do Real Madrid. Já Sara Carbonero voltou à Rádio Marca — onde iniciou a carreira de jornalista — para apresentar às terças e quintas-feiras um programa de entrevistas. Está também dedicada à sua marca de moda, Slow Love.