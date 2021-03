Grammys 2021: O que vestiram as (poucas) celebridades na passadeira vermelha

A cerimónia contou com poucos convidados e respeitou o devido distanciamento social.

Não foram os grandiosos Grammys a que sempre estivemos habituados, mas a cerimónia teve direitos a convidados com distanciamento social, actuações ao vivo e, claro, a passadeira vermelha — ainda que tenham sido poucas as celebridades a desfilar. O PÚBLICO reuniu os melhores momentos da noite e os looks que se destacaram.

As artistas femininas foram as grandes vencedoras dos Grammys 2021. Beyoncé venceu o 28.º Grammy — Melhor Vídeo Musical com Brown Skin Girl — e tornou-se a mulher mais premiada da história dos prémios. Taylor Swift é a primeira intérprete feminina a ganhar o Álbum do Ano por três vezes com Folklore. Billie Eilish ganhou o galardão Gravação do Ano com Everything I Wanted e o prémio de Canção do Ano foi para I Can't Breathe de H.E.R.

Fruto da pandemia de covid-19, nem todos os prémios foram entregues presencialmente e algumas actuações foram mesmo gravadas. É o caso do grupo pop sul-coreano BTS que cantou o sucesso Dynamite no topo de um arranha-céus em Seoul. Já Harry Styles — que se destacou com um sensual fato Gucci — cantou Watermelon Sugar ao vivo e venceu o Grammy de Melhor Actuação a solo.

Beyoncé, que arrecadou quatro dos nove prémios para os quais estava nomeada, não marcou presença na passadeira vermelha. O público só teve oportunidade de a ver quando subiu ao palco para aceitar os prémios. Usou um vestido Schiaparelli e uns hipnotizantes brincos dourados. “Trabalhei a minha vida toda desde que tenho nove anos e não acredito que isto aconteceu. Esta é uma noite absolutamente mágica”, agradeceu a cantora afro-americana.

Não foi uma “noite absolutamente mágica” só para Beyoncé, mas também para a filha de nove anos, Blue Ivy, que venceu o seu primeiro Grammy neste domingo. A filha da cantora e de Jay-Z recebeu o prémio por ter participado na escrita da canção Brown Skin Girl.

Com um romântico vestido Oscar de La Renta, Taylor Swift agradeceu ao namorado Joe Alwyn — numa rara demonstração pública — por ter ajudado a escrever várias músicas do álbum Folklore, sob o pseudónimo William Bowery. A artista cantou ainda ao vivo alguns dos hits do álbum num cenário de floresta encantada.

Da noite de prémios destacou-se ainda a actuação de Dua Lipa, que brilhou na passadeira vermelha com um cintilante vestido Atelier Versace e Spinelli. Billie Eilish voltou a surpreender com um coordenado Gucci com máscara e chapéu a condizer.

Na galeria de imagens, veja os melhores looks da passadeira vermelha.