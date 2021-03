A noite em que o mundo se ilumina de verde-esperança: dos Clérigos ao Cristo Rei, de Roma ao Dubai

Se vir a Torre dos Clérigos verde, não se admire. Tal como o Castelo de Marvão, o Cristo Rei ou o Bom Jesus. São alguns dos locais em Portugal que se juntam ao Global Greening, homenagem à Irlanda no dia de St. Patrick. Centenas de ícones pelo mundo vão cintilar em verde, incluindo o Coliseu de Roma, as Cataratas do Niagara ou a Ópera de Sydney. Uma noite verdejante em nome de S. Patrício, a 17 de Março.

A iniciativa já tem mais de uma década, mas em ano de pandemia, em que a esperança é mais necessária que nunca, talvez esta noite verde ainda seja mais marcante que habitualmente. O Global Greening é uma iniciativa da Irlanda em honra do seu padroeiro, sendo que as celebrações de São Patrício se tornaram uma festa global que conjuga muitos trevos e muito verde, muita música e, naturalmente, muita cerveja. A cada 17 de Março, centenas de monumentos por todo o mundo costumam também unir-se em comemoração, iluminando-se de verde.

Este ano, a festa resume-se ao virtual, e portanto a luz verde-esperança ainda terá mais relevância para a Irlanda e para o mundo. Portugal é um das dezenas de países participantes e a iluminação verde vai fazer cintilar o Cristo-Rei no Pragal, Almada. Na capital, será a estátua de Dom José na Praça do Comércio a ficar a verde. Por Cascais, participam o edifício da câmara municipal e o Museu Condes de Castro Guimarães. A norte, está confirmado em Braga o Santuário do Bom Jesus, no Porto a Torre dos Clérigos, o Castelo de Bragança e ainda a Ponte Pedonal da Régua. A sul, sabe-se que o castelo de Marvão e o aeroporto de Faro também ficarão verdejantes.

Foto Torre dos Clérigos "verdinha", Porto Turismo do Porto e Norte

No caso de Marvão, por exemplo, o castelo vai mesmo iluminar-se por três noites, de 15 a 17, confirmou a autarquia local e o Turismo do Alentejo. Isto para celebrar também o facto dos profissionais da Associação Irlandesa de Agentes de Viagens terem escolhido a região para realização do seu congresso anual.

“Num momento em que os irlandeses que vivem fora do país”, tal como tantos outros, “não podem viajar até casa”, assinala o Turismo da Irlanda em comunicado, a ideia é “acender uma luz verde por tantos locais em redor do mundo quanto possível”. Também para dar à comunidade irlandesa na diáspora (serão mais de 70 milhões de pessoas pelo mundo com ligações ao país) “uma sensação de conexão com o lar”.

Foto Santuário do Bom Jesus, Braga Turismo do Porto e Norte

Pelo mundo fora, é certo que também chegarão imagens e vídeos impactantes de outros ícones arquitectónicos globais. A lista inclui a Ópera de Sydney (Austrália), as Cataratas do Niágara (de ambos os lados da fronteira) e também as Cataratas de Vitória (Zâmbia/Zimbabwe), o Coliseu de Roma e a Torre de Pisa, a Palm Fountain do Dubai, o castelo de Bled na Eslovénia, o London Eye, o Palácio do Príncipe no Mónaco e o Palácio da Europa em Estrasburgo, a fonte de Cibeles em Madrid, e a lista continua à volta do mundo, incluindo até o Portão Sekenani da reserva Maasai Mara no Quénia. Já na Bélgica, fica um dos ícones mais fotografados a cada dia de São Patrício: o pequeno Manneken Pis, porque é o dia em que se veste com o seu fatinho tradicional irlandês.

Uma das grandes novidades da edição 2021 do Global Greening fica num reino do gelo a que poucos têm acesso: as imagens serão simbólicas e obviamente fabulosas quando for iluminado a verde o marco de correio que está instalado no topo da montanha Øretoppen, na Noruega, 350 km sobre o Círculo Árctico.

As celebrações virtuais de St. Patrick incluem outras iniciativas e eventos em directo, que podem ser acompanhados através das redes sociais do Turismo da Irlanda.