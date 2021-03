Em domingo de sol, Lisboa saiu para passear

As temperaturas amenas e o céu limpo convidaram os lisboetas a sair de casa para passear, neste domingo, antecipando o desconfinamento.

Nas zonas de Alcântara, Belém e Estrela, muitos foram os que aproveitaram o sol para fazer desporto ou apanhar um pouco de ar. Algo que também poderão fazer nos próximos dias, uma vez que o bom tempo veio para ficar – até quarta-feira as previsões meteorológicas apontam para céu limpo no litoral do país, com um aumento das temperaturas.