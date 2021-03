Portugal pode vir a ter fábrica de baterias da Volkswagen

Portugal poderá vir a ter uma fábrica de baterias da Volkswagen (VW). A opção está em cima da mesa, mas o país não está sozinho nessa corrida. O grupo alemão quer ter seis fábricas destas, cada uma com uma capacidade produtiva anual de 40 GWh, havendo três países na corrida para a unidade pensada para a parte ocidental do continente: Portugal, Espanha ou França.

A decisão vai depender das condições que o fabricante alemão tiver em cada um dos países, disse esta tarde Thomas Schmall, chief technology officer da VW e responsável máximo da empresa que, dentro do grupo, é responsável por componentes.

Foto Thomas Schmall, responsável de tecnologia do grupo germânico DR

Segundo o plano apresentado hoje, duas das localizações já estão definidas. Trata-se de uma unidade na Suécia, já existente, que será aproveitada e actualizada para aumentar a sua capacidade. Deverá estar pronta em 2023.

A segunda está em construção na Alemanha, em Salzgitter, no estado federado da Baixa Saxônia, não muito longe da cidade-sede da VW, Wolfsburgo. Estará pronta em 2025. Em 2026, o grupo pretende ter uma terceira fábrica na parte ocidental da Europa, disse Schmall, acrescentando que esta ficará ou em Portugal, ou em Espanha ou em França.

Apesar de o presidente do grupo ter estado no início do mês em Espanha, para acompanhar o anúncio de uma parceria público-privada para ter uma fábrica de baterias em Espanha, a decisão continua em aberto.

Herbert Diess compareceu numa cerimónia na Catalunha, ao lado do rei de Espanha, Felipe VI, e do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Os três presidiram ao anúncio dessa parceria, que envolverá o Governo de Madrid, a Seat (que pertence ao grupo germânico), a VW e a Iberdrola, bem como outras empresas espanholas.

Porém, trata-se de uma intenção de investimento: Madrid quer meter este projecto no financiamento do seu Plano de Recuperação e Resiliência, o que ainda não está garantido.

Neste contexto, aquele anúncio não é incompatível com a decisão que a VW ainda diz agora estar em aberto sobre a terceira unidade, como garantiu hoje Thomas Schmall. “Tudo vai depender das condições que encontrarmos em cada uma das opções”, disse.

O fabricante alemão, um dos maiores do mundo, planeia também uma fábrica de baterias no leste da Europa para 2027 e adianta que haverá mais duas, cuja localização não foi revelada.

Em 2020, a VW foi o segundo maior vendedor de carros, atrás da Toyota. Para o futuro, pretende tornar-se o líder na mobilidade eléctrica. Para tal, apostará numa bateria prismática para 80% dos seus modelos, uma solução única para a maior parte da gama de modo a poupar nos custos. “Em média, vamos baixar o custo da bateria para muito menos de 100 euros por kilowatt hora”, explicitou Thomas Schmall.

O custo médio actual na indústria ronda os 93 euros, segundo dados da consultora Benchmark Mineral Intelligence, citados pela Reuters

A infra-estrutura continua a ser um dos problemas que complicam ganhos de escala na mobilidade eléctrica, mas para a VW o caminho é irreversível. E por isso promete quintuplicar a rede para 18 mil postos de carregamento rápido, num investimento com diferentes parceiros europeus em vários países.