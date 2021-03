Crédito aos consumidores caiu 40% em Janeiro

O arranque do ano fica marcado por uma forte queda do crédito concedido aos consumidores. Em Janeiro, o novo crédito totalizou 386,25 milhões de euros, uma quebra de 18% face ao mês anterior e de 40,1% em termos homólogos, a que não será alheio o novo período de confinamento iniciado a 15 de Janeiro.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, os novos créditos pessoais diminuíram 9,6% em cadeia, para 165 milhões de euros, enquanto os novos empréstimos para compra de automóvel recuaram 25,7%, para 158 milhões de euros, e os novos empréstimos através de cartões e descoberto desceram 16,6%, para 63 milhões de euros.

O número total de novos créditos concedidos aos consumidores recuou 15,3% em cadeia e 37% em termos homólogos, para 85.049 contratos.

Em Dezembro de 2020, os novos empréstimos a particulares, sem finalidade de habitação, aumentaram 7,1% face ao mês anterior. Mas, no conjunto do ano, os empréstimos para bens de consumo e outros fins caíram, totalizando 4,3 mil milhões de euros, abaixo dos 5,3 mil milhões de 2019; e para outros fins ficou em 2,2 mil milhões, contra 2,3 mil milhões no ano anterior.