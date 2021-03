Rui Patrício sai de maca após choque com colega de equipa

Um golo do internacional português Diogo Jota colocou nesta segunda-feira o Liverpool na rota das vitórias na Liga inglesa de futebol, na deslocação a Wolverhampton (1-0), que ficou marcada pela lesão do guarda-redes Rui Patrício, obrigado a sair do relvado de maca.

No reencontro com a antiga equipa, o avançado, de 24 anos, que voltou à competição no início do mês, depois de recuperado de uma lesão sofrida em Dezembro último, apontou o único golo no Molineux, em tempo de compensação da primeira parte (45+2), assistido por Sadio Mané.

Já na recta final do desafio da 28.ª ronda, o defesa central Conor Coady acabou por, involuntariamente, acertar com o joelho na cabeça do guardião português, num lance em que os “reds" viram um golo marcado por Salah ser anulado, por posição irregular.

O técnico dos “wolves”, o português Nuno Espírito Santo, já tinha esgotado as três substituições, mas, uma vez que na Premier League são permitidas duas substituições adicionais em casos de concussão cerebral, o suplente John Ruddy entrou aos 90'+11’ para render o português, que precisou de receber oxigénio, antes de abandonar o relvado de maca.

Nos “wolves”, além de Patrício, alinharam de início Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, enquanto Fábio Silva foi suplente utilizado e Vitinha não saiu do banco de suplentes.

"Está tudo bem com o Rui"

No final do encontro, Nuno Espírito Santo assegurou que Rui Patrício estava “consciente” e em bom estado de saúde.

“O Rui está bem e consciente. Lembra-se do que aconteceu e o médico disse que está tudo bem. Todas estas situações com embates na cabeça deixam-nos muito preocupados, mas o Rui vai recuperar. Está tudo bem”, disse o treinador.

Depois de dois desaires consecutivos na Premier League, o campeão inglês é, agora, sexto colocado, com 46, os mesmos de Everton, que tem menos um jogo. Já o Wolverhampton não vence há quatro jogos e segue em 13.º (35).

Com mais um jogo disputado, o Manchester City lidera o campeonato com 71 pontos, contra os 57 do segundo posicionado United e 56 do Leicester, último do pódio.