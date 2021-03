João Sousa sai do top 100 mundial pela primeira vez em oito anos

Daniil Medveved, de 25 anos, tornou-se o primeiro tenista fora do quarteto big four (Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray) a entrar no top 2 mundial desde 2005.

João Sousa já não faz parte do top 100 do ranking mundial de ténis. O vimaranense conquistou o primeiro triunfo da temporada na ronda inaugural do qualifying do ATP de Acapulco, mas não conseguiu evitar a saída do top 100 (está em 102.º) ao fim de quase oito anos, período em que chegou a estar no 28.º lugar do ranking, em 2016.

Apesar da descida, o tenista português desdramatizou o cenário. “Se estive no top 100 é porque merecia estar e, se não estou, neste momento, é porque não mereço estar. O ranking é simplesmente o espelho daquilo que conseguimos fazer durante 52 semanas. Portanto, como não tenho vindo a fazer bons resultados, obviamente que o meu ranking não condiz com aquilo que quero”, disse o tenista, em declarações à Lusa.

João Sousa garantiu ainda que não são as lesões a causa desta má fase: “As lesões não foram a causa desta fase menos boa. Já tive outras fases más, não tive lesões e consegui dar a volta, portanto não é por aí. Não está a ser a melhor fase da minha carreira, mas é mais uma fase. Já tive outras difíceis e obviamente que, quando se perde, nem sempre se consegue manter a motivação ao mais alto nível, porque cada derrota é triste e, depois do bom trabalho, é sempre difícil aceitar as derrotas”. “É um momento difícil, sem dúvida, mas, com o apoio da minha equipa e das pessoas que me rodeiam e gostam de mim, vou tentar voltar aos bons resultados e ao bom nível de ténis”, concluiu.

Medvedev faz história

Na actualização do ranking desta segunda-feira, o tenista russo Daniil Medvedev tomou posse do segundo lugar, empurrando o espanhol Rafael Nadal para a terceira posição, numa tabela liderada pelo sérvio Novak Djokovic.

Medvedev, que venceu domingo o primeiro título individual da temporada e 10.º da carreira no ATP 250 de Marselha, já havia garantindo matematicamente na semana passada a ascensão ao segundo lugar da hierarquia mundial. Graças à subida de uma posição, Daniil Medveved, de 25 anos, tornou-se o primeiro tenista fora do quarteto “big four" (Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray) a entrar no top 2 mundial desde o australiano Lleyton Hewitt, em 2005.

Voltando aos portugueses, Pedro Sousa manteve-se no 110.º posto, Frederico Silva desceu uma posição, figurando agora no 174.º lugar, e João Domingues prossegue como número 188 da hierarquia ATP. Gonçalo Oliveira, por sua vez, trepou três degraus na classificação e é o 295.º colocado.

No ranking WTA, o pódio continua a ser dominado pela australiana Ashleigh Barty, a japonesa Naomi Osaka e a romena Simona Halep, numa semana em que o top 10 não teve qualquer alteração.