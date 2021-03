Os convocados de Portugal para o Europeu sub-21

O Campeonato da Europa de sub-21 de 2021 vai disputar-se na Hungria e Eslovénia, num formato inédito, com a fase de grupos a decorrer de 24 a 31 de Março e as rondas eliminatórias entre 31 de Maio e 6 de Junho.

As estreias de Francisco Conceição e Tiago Tomás e os regressos de Filipe Soares e Francisco Trincão sobressaíram nesta segunda-feira nos convocados da selecção portuguesa de sub-21 para a fase final do Campeonato da Europa.

O extremo do FC Porto e o avançado do Sporting, ambos de 18 anos, nunca alinharam neste escalão, mas fazem parte da lista de 23 eleitos divulgada esta manhã, numa videoconferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já Francisco Trincão, de 21 anos, regressa a um grupo de jogadores que tem vindo a ser consolidado desde o início da fase de qualificação, depois de já ter contabilizado seis internacionalizações pela selecção principal, em Setembro e Novembro de 2020.

O extremo do Barcelona é um dos sete convocados que se sagraram campeões europeus de sub-19 em 2018, num lote que inclui ainda o regresso de Filipe Soares, médio do Moreirense, chamado por quatro vezes durante a fase de qualificação.

Em relação à última convocatória, saíram os avançados João Mário (FC Porto), Joelson Fernandes (Sporting) e Gonçalo Ramos (Benfica) e o defesa Nuno Mendes (Sporting), que, como Rui Jorge indicou, será anunciado na terça-feira na lista da selecção principal.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton) e Luís Maximiano (Sporting).

- Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan), Pedro Pereira (Crotone), Thierry Correia (Valência), Tiago Djaló (Lille) e Tomás Tavares (Farense).

- Médios: Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Filipe Soares (Moreirense), Florentino Luís (Mónaco), Gedson Fernandes (Galatasaray), Pedro Gonçalves (Sporting) e Vítor Ferreira (Wolverhampton).

- Avançados: Dany Mota (Monza), Francisco Trincão (Barcelona), Francisco Conceição (FC Porto), Jota (Valladolid), Rafael Leão (AC Milan) e Tiago Tomás (Sporting).

Um Europeu diferente

Portugal vai realizar os três jogos na Eslovénia e estreia-se frente à Croácia, a 25 de Março, às 20h de Lisboa, em Koper, antes de rumar a Ljubljana para defrontar Inglaterra (28 de Março, às 20h) e Suíça (31 de Março, às 17h).

A formação de Rui Jorge terá de terminar numa das duas primeiras posições do Grupo D para se qualificar para os quartos-de-final do Europeu de sub-21, que vai dispersar 16 selecções por quatro grupos.

Disposto por quatro cidades húngaras e outras tantas eslovenas, o torneio viu o formato ser remodelado devido ao adiamento do Campeonato da Europa sénior de 2020 para 2021, por força das medidas restritivas de combate à pandemia de covid-19