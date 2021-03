Segunda, na TV: Ventos Contrários, nova Visita Guiada e música da Rua das Pretas

CINEMA

Drácula de Bram Stoker

AXN Movies, 19h07

Realizado por Francis Ford Coppola e baseado na obra literária de Bram Stoker, relata a viagem do príncipe Vlad (Gary Oldman), da sua fortaleza na Transilvânia a uma Londres fascinada pelo animatógrafo, em busca da sua noiva que, pressente ele, reencarnou em Mina (Winona Ryder). Esta arrepiante história de amor é interpretada por um elenco de luxo, que conta ainda com Anthony Hopkins e Keanu Reeves. Ganhou três Óscares: melhor guarda-roupa, caracterização e som.

Para Além das Cinzas

Nos Studios, 22h30

Quando Russell acaba preso devido a um acidente de carro que resulta na morte de uma criança, o seu irmão, Rodney, deixa-se seduzir pelas palavras do líder de um dos mais perigosos gangues da zona. Uma vez em liberdade, Russell tenta afastá-lo dessa influência. É então que Rodney desaparece sem explicação. Um thriller dramático de Scott Cooper, com Christian Bale, Casey Affleck, Zoe Saldana, Sam Shepard, Willem Dafoe, Forest Whitaker e Woody Harrelson.

In My Room - No Meu Quarto

RTP2, 00h00

Do nada, um berlinense quarentão (Hans Löw), sem rumo na vida nem força de vontade para mudar, percebe que é a última pessoa que resta viva no mundo. Navega então por uma paisagem solitária de carros parados no meio da estrada e edifícios vazios, até encontrar alguém que também tenha sobrevivido. Um drama pós-apocalíptico com assinatura de Ulrich Köhler (argumento e realização), que teve estreia na secção Un Certain Regard da edição do Festival de Cannes.

SÉRIE

Ventos Contrários

RTP2, 22h05

Estreia-se no canal público uma série finlandesa que entrelaça crime e mistério com o drama pessoal de uma detective. Mãe de dois adolescentes, Sofia Karppi (Pihla Viitala) volta ao trabalho ainda em luto pela morte repentina do marido. Aos desafios da vida familiar juntam-se as complicações que um caso bizarro lhe vai trazer a nível profissional e pessoal: a descoberta do corpo de uma mulher num saco de plástico, de flores ao peito, no local de uma obra. Para ver de segunda a sexta.

MAGAZINE

Visita Guiada

RTP2, 22h49

Estreia da 11.ª temporada do programa criado e apresentado por Paula Moura Pinheiro. A inauguração tem lugar em Freixo de Espada à Cinta, mais especificamente na Igreja Matriz (ou Igreja de São Miguel), erigida no século XVI e, como sublinha a anfitriã, “claramente desproporcionada se comparada com a escala da vila”. São questões e curiosidades como esta que norteiam a conversa com o investigador freixenista Jorge Duarte. E é dela que se parte à descoberta da vila raiana do nordeste transmontano onde nasceu Guerra Junqueiro. Daqui, o magazine seguirá em busca de outros tesouros do país, como a Baixa Pombalina, o Paço dos Duques de Bragança (Guimarães), o Theatro Circo de Braga ou as levadas da Madeira, num total de 25 novos episódios.

MÚSICA

Rua das Pretas no Coliseu

RTP1, 23h38

Estreia. O projecto Rua das Pretas de Pierre Aderne – assim chamado por ter sido essa a primeira morada da versão lisboeta das tertúlias que o músico brasileiro fazia no Rio de Janeiro – já se fez ouvir no coliseu em vários momentos, incluindo durante a pandemia. Agora, o momento de partilha de histórias e canções em muitos sotaques transforma-se em série, tendo como cenário precisamente a mítica sala de espectáculos. É no palco, com a plateia vazia lá atrás e com o distanciamento necessário, que Aderne e os cúmplices (Fred Martins, Walter Areia, Nilson Dourado, Augusto Brito, Rui Poço, Joana Amendoeira e Karla da Silva) recebem convidados como Paulo de Carvalho, Tito Paris, Maria João, Rita Redshoes, Pedro Moutinho ou Tiago Nacarato. Serão 12 episódios para ver a ritmo semanal. A realização é de André Caniços e do próprio Aderne.

DOCUMENTÁRIO

Os Segredos da Peste Negra

História, 22h15

Estreia. O documentário acompanha as investigações do cientista Hendrik Poinar, especialista em biologia evolutiva e em ADN antigo, enquanto tenta decifrar o código genético do microorganismo responsável pela pandemia mais devastadora de sempre: a Peste Negra.