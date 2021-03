Calls: quando um telefonema dá uma série. E não é no Skype, nem no Zoom, nem um podcast

Ventos Contrários, RTP2, segunda-feira, 22h10

De seu título original Karppi, esta série finlandesa foi muito bem recebida pela crítica quando se estreou em 2018. É um policial nórdico, claro está, centrado na detective Sofia Karppi e no seu regresso ao trabalho após a perda do marido. O corpo de uma mulher é encontrado numa obra e a partir daí uma conspiração que envolve a política ambiental ocupa os 12 episódios. A série teve uma segunda temporada e está também na Netflix, sob o título Deadwind.

Monstra 2020, Filmin, quarta-feira

Parte do programa da última edição do festival de cinema de animação lisboeta fica disponível, por subscrição ou bilhete individual, até 4 de Abril. Quatro sessões com 20 das melhores curtas da história do festival, uma retrospectiva do trabalho de José Miguel Ribeiro, a longa Fritzi – a História de Uma Revolução ou dois programas da Monstrinha, para a família, fazem parte da oferta, que inclui ainda uma antevisão da Monstra 2021. Muitos dos títulos são estreias em Portugal.

Zack Snyder’s Justice League, HBO, quinta-feira

Não há cinemas, mas há cinema de super-heróis – ou meta-humanos, como são conhecidos no universo DC Comics. Esta versão do filme estreado em 2017 é o director’s cut mais falado dos últimos anos: o realizador Zack Snyder retirou-se do filme original, que teve uma recepção crispada, e os fãs criaram a campanha #ReleaseTheSnyderCut. São quatro horas de revisionismo de cinema blockbuster, uma concessão em streaming baseada nos brutos terminados pelo realizador antes de sair de cena.

How It Feels To Be Free, RTP2, domingo, às 15h

Documentário com a marca American Masters, foca-se em artistas negras pioneiras: Lena Horne, Abbey Lincoln, Diahann Carroll, Nina Simone, Cicely Tyson e Pam Grier. Produzido por Alicia Keys, estreou-se este ano e baseia-se no livro homónimo. Conta com imagens de arquivo e entrevistas com os que foram por elas influenciados, de Lena Waithe a Samuel L. Jackson.