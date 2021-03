Temperaturas sobem até terça-feira em semana sem chuva

Em vésperas da chegada da Primavera, a semana começa com ligeiro aumento das temperaturas no litoral do país.

O bom tempo dos últimos dias vai continuar até quarta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As temperaturas vão subir na segunda e terça-feira no litoral e não se prevê, por todo o país, “ocorrência de precipitação” durante a semana, descreve ao PÚBLICO a meteorologista Madalena Rodrigues, do IPMA, remetendo a previsões de tempo seco.

A semana arranca com céu pouco nublado ou limpo em todo o país. O vento soprará “forte nas terras altas”, mas irá registar-se uma “pequena subida da temperatura”, de acordo com o site do IPMA. Na Grande Lisboa, o céu vai estar limpo, com vento fraco e as previsões apontam para uma temperatura de 22ºC. No Porto, prevê-se um cenário semelhante: céu limpo e subida das temperaturas, mas com “vento fraco a moderado” e com os termómetros a chegar aos 20ºC.

Setúbal e Santarém deverão registar temperaturas de 23ºC, as mais altas do país.

Na terça-feira, as previsões apontam novamente para um dia de céu limpo, com vento fraco a moderado na generalidade do país, assim como uma “pequena subida da temperatura, em especial da mínima, nas regiões do litoral Norte e Centro”. Em Braga, Faro, Leiria e Lisboa, as máximas chegarão aos 23ºC. Em Santarém e Setúbal voltarão a registar-se as temperaturas mais altas do país: 24ºC.

No interior do país, o termómetro também vai subir ligeiramente até terça-feira, ainda que neste domingo ainda se registem temperaturas baixas, como as máximas de 12ºC na Guarda e 14ºC em Bragança.

As temperaturas primaveris vão manter-se na quarta-feira, voltando a descer entre quinta-feira e sábado, quando as máximas por todo Portugal continental rondarão os 15ºC a 17ºC.