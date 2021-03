Mãe Minda e os seus muitos filhos

Arminda Amaral (1939-2020) - Ama

A neta ficou um pouco desconcertada. A avó virou-se para a mãe e disse: “Porque está esta rapariga aqui, que tem mais o que fazer da vida?”

Naquele momento, a neta Eva e a filha Margarida não deram muito importância, sem imaginar que podia ser a última vez que ela estaria com a neta, mas depois era inevitável não interpretar as suas palavras e vê-las como um exemplo perfeito do seu carácter, conservado até ao fim: de alguém sempre preocupado com os outros, alguém que toda a vida tinha cuidado e não estava habituada a ser cuidada, alguém que amava tanto a vida que só queria ver os jovens a viver.

Já estava doente com covid-19 e, poucos dias depois, foi internada. Se tivesse tido tempo de se despedir, talvez tivesse dito outra coisa àquela neta ou às outras duas. Ou talvez tivesse dito o que sempre dizia. Ter dado mais um conselho. Ter-se lembrado mais uma vez de explicar como é que se fazia tal cozinhado, ou como é que se devia congelar a comida. Tinha sido sempre essa a sua forma de demonstrar amor: ter os rissóis, que faziam as delícias de todos os que a conheciam, prontos quando chegassem à sua casa; fazer comida para levarem; distribuir filhoses no Natal.

Foto Arminda Amaral nasceu em 1939

Mas raramente a morte dá tempo para despedidas. Sozinha no hospital, sem poder ter visitas, falava ao telefone. Num dos últimos dias em que ainda podia falar, o telefone não parou. Toda a gente queria saber dela. De repente, fazia falta não só aos três filhos e às três netas, mas também na avenida de Viseu onde vivia, onde todos a conheciam. Havia as pessoas que tinham sido hóspedes em sua casa: as que pagavam e que se tinham tornado amigas; e as que não pagavam e nunca mais se tinham esquecido. Havia todas as crianças que já não eram crianças e que tinham passado pelas suas mãos experientes de ama, várias gerações de gente dali e que depois se tinha espalhado por tantos sítios.

Nesse dia, a filha mais velha, Manuela, quase não a deixou falar ao telefone, com medo que se cansasse mais, e já não teve nova oportunidade para a cansar.

Depois, como se ela pudesse ter adivinhado, descobriram que tinha passado o Verão a fazer compotas. Era Setembro quando morreu e a família ainda pôde, durante algum tempo, provar algo feito com as suas mãos.

Arminda Amaral nasceu em 1939 numa freguesia rural de Viseu. Foi a mais velha de nove filhos e tomou conta dos irmãos. Ajudou os pais na terra. Começou a trabalhar cedo.

Foto Arminda viveu sempre rodeada de crianças

Conheceu o marido quando era muito nova. Trabalhavam os dois num seminário. Ela, na lavandaria. Ele, um faz-tudo.

Podia ser a influência do seminário, ou algo mais profundo neles, mas mantiveram uma grande admiração pela educação e pela ideia de que devia ser algo a que aspirar. Tinham em comum a vontade de que os filhos não viessem a ter uma vida como a deles, uma vida em que se trabalhava muito, ganhava-se pouco, e valia-se ainda menos na ordem social das coisas.

Teve a primeira filha com 22 anos e ainda não tinha feito 26 e já tinha três filhos. Quando uma das irmãs emigrou para a Alemanha, deixou-lhe os filhos: passaram a ser oito crianças em casa. Quando descobriu um miúdo que vivia em condições miseráveis só com o pai, também o recolheu durante algum tempo. Mas nunca se queixava das crianças.

Foto Arminda com os filhos

Os filhos quase não se lembram de um tempo sem outras crianças em casa. Quando começaram a ser um pouco mais crescidos, ela começou a trabalhar como ama. Mesmo assim, estavam sempre autorizados a trazerem amigos para casa. De alguma maneira, ela conseguia ter sempre comida para todos.

Ainda era muito nova e já toda a gente a conhecia por “Mãe Minda”, quase como um título honorário.

A quintinha ficava a poucos quilómetros da cidade. Tinha-a comprado com o marido e foi apenas uma das coisas que manteve depois dele morrer. Fez tudo como se o projecto de vida deles não tivesse sido alterado. Continuou a ir à quinta todos os dias. Continuou a pagar os estudos das duas filhas mais velhas que, entretanto, estavam na universidade. Continuou a planear a entrada na universidade do mais novo.

Trabalhou mais. A casa transformou-se progressivamente numa bela hospedaria. Tinha o espaço e os dotes culinários.

Sobretudo, continuou a ser quem era.

O marido, que era taxista, morreu de forma brutal, assassinado por dois adolescentes, num episódio de violência que chocou a cidade. Não era um feito pequeno continuar a ser quem era, com a sua energia, boa-disposição e vontade de ajudar quem encontrava.

Tinha 44 anos. Ainda teve pretendentes, mas não quis voltar a casar.

“Mais do que pela memória do meu pai”, diz a filha Margarida, “ela não queria casar para manter a liberdade dela”. Dizia que não precisava de homem nenhum a mandar na vida dela.

Nem para mandar nem para outras coisas. As pessoas ficavam com aquela imagem daquela mulher, de uma geração que normalmente nem conduzia, no seu carro por estradas de terra. “E quando tinha um furo era ela que mudava o pneu”, diz a filha Manuela. “Desenrascava-se sempre sozinha.”

Foto Arminda junto do seu carro

Continuou a ir todos os dias ao terreno até não poder. Teve leucemia. Sobreviveu e estava cheia de planos.

Tinha deixado de tomar conta de crianças com 70 e tal anos. As netas já estavam crescidas. Mas tinha, entretanto, tido bisnetos. Disse, então, que já morreria feliz.