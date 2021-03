Covid-19: Portugal com mais 15 mortes e 541 novos casos. Internamentos continuam a descer

Portugal registou mais 15 mortes por covid-19 e 541 novas infecções por SARS-CoV-2. Os dados constam do último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado neste domingo e respeitante ao dia de sábado.

Quanto a internamentos, há menos quatro pessoas internadas e menos 11 em cuidados intensivos. No total, há 976 pessoas internadas em hospitais do país, das quais 242 em unidades de cuidados intensivos. É preciso recuar até Outubro para encontrar num total de internamentos mais baixo – o boletim de 14 de Outubro contava 957.

Recuperaram mais 3158 pessoas, num universo que já é de 759.417. Há menos 2632 casos activos (num total de 38.156). E há menos 500 contactos em vigilância (num total de 16.715).

Quanto às diferentes zonas do país, seis das 15 mortes ocorreram na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se verificaram mais 242 novos casos. Depois, tanto o Norte, como o Centro registaram, em cada uma das regiões, quatro óbitos. A zona Centro, com mais 115 novos casos registou, porém, mais novas infecções neste último dia do que o Norte que confirmou 108 novos casos.

No Alentejo, houve registo de um óbito e de 27 novos casos. No Algarve (mais nove casos), na Madeira (mais 30 infecções) e nos Açores (mais 10 novos casos) não há registo de óbitos no sábado.

Desde o início da pandemia no país, já morreram de covid-19 16.684 pessoas e 814.257 já contraíram a infecção.

No boletim anterior, Portugal tinha registado mais 19 mortes por covid-19 e 564 novos casos de infecção, registando descidas nos internamentos que voltaram a estar abaixo dos mil.