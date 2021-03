Montenegro convidou Moedas para Lisboa em 2019, no caso de vir a ser líder do PSD

Luís Montenegro abordou Carlos Moedas, no final de 2019, para ser o candidato autárquico do PSD em Lisboa nas próximas eleições, caso o primeiro viesse a ganhar a disputa eleitoral no partido. A conversa entre os dois sociais-democratas aconteceu num almoço, no início de Novembro, em Lisboa, durante a corrida à liderança do PSD, segundo fonte próxima da candidatura do antigo líder parlamentar às directas do PSD.