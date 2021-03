André Silva deixa liderança do PAN e AR em Junho: “As pessoas não devem eternizar-se nos cargos”

Depois de seis anos de Parlamento e sete como porta-voz do PAN – Pessoas, Animais, Natureza, André Silva vai deixar em Junho a liderança do partido e também o seu lugar de deputado na Assembleia da República e regressar à condição de filiado de base. Porque, anunciou neste domingo aos militantes por email, quer “apanhar o comboio da paternidade”, “equilibrar a vida pessoal e familiar com a vida profissional” e defende que “as pessoas não devem eternizar-se nos cargos, devendo dar oportunidade a outras”. André Silva entrou no PAN em 2012, foi eleito deputado em Outubro de 2015 e novamente em 2019, e é porta-voz nacional do partido desde 26 de Outubro de 2014.