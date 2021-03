Ana começou o Diário de uma Mãe Ilustradora, para mostrar como é sê-lo em confinamento (e não só)

Ana Granado não se queria esquecer das peripécias dos filhos, por isso, começou um diário. Mas, como ilustradora que é, os desenhos vinham-lhe de forma mais natural do que as palavras — e assim começou o Diário de uma Mãe Ilustradora, uma página de Instagram onde partilha os desenhos.

O projecto nasceu antes da pandemia, mas foi quando começou o primeiro confinamento que “as pessoas começaram a ligar mais ao diário, porque estavam todas a viver a mesma coisa e identificavam-se”. Foi também nessa altura que recriou o seu traço: “Os meus filhos estavam a crescer e tinha sempre de adaptar [o desenho], então, e como também gosto muito de arte abstracta e de formas, achei que era boa ideia associar cada um deles a uma forma e cor específica”, conta ao P3. Assim, a filha mais velha, Isabel tornou-se num triângulo vermelho; Salomé num semicírculo amarelo; Maria num hexágono verde e Simão num círculo azul. À personalidade de cada um dos filhos, Ana (que é um quadrado vermelho) associou uma forma geométrica. A linguagem é “engraçada e muito simples, de registo rápido” — consiste em formas com braços e pernas, e olhos que transmitam expressão — tal como se quer num diário.

As ideias vão-lhe surgindo durante o dia e vão sendo registadas num caderno que está sempre à mão. “Às vezes a piada ainda não está lá, então deixo a marinar. Outras vezes, penso logo numa piada ou em algo que eles disseram e é muito rápido de passar para uma ilustração”, refere a ilustradora de 33 anos. As situações são do quotidiano: desde problemas técnicos nas aulas online aos (poucos) momentos de sossego, Ana mostra como é ser mãe de quatro em período de confinamento — e fora dele, porque ser mãe não acaba, e este diário também não tem fim à vista.