Combater a pobreza investindo nas famílias

Não tem havido governo que não tenha prometido e tentado diminuir a pobreza durante o seu mandato. Muita comissão criada, muito dinheiro despendido, e, tantos anos depois, a pobreza continua bem à vista de todos.

Não se acaba com a pobreza através de subsídios precários ou ocasionais, porque no dia em que os retirarmos, tudo volta ao princípio. Poderíamos dizer que, dando subsídios, estamos a dar o peixe para o dia-a-dia. Se, em vez do subsídio, se fizessem parcerias com as famílias, ensinando-as a pescar, fornecendo-lhes as canas e o isco, eles teriam peixe mesmo que os governos mudassem.

A cana de pesca é a aposta nos pais, que os governos devem procurar ter como parceiros no governo do país. Por cada família responsável e bem governada, os governos eliminam sem abrigos, poupam em prisões e instituições de reinserção desnecessárias.

António Neves, Barreiro

PRR: A “bazuca” que pode parar o mar

Para concretizar a “bazuca europeia”, o Governo conta com 14 mil milhões de euros, mas ignora por completo a questão da erosão costeira. É fácil demonstrar a urgência de impedir o avanço do mar e também é fácil perceber que essas medidas seriam enquadráveis com este programa europeu.

Sendo a causa da erosão costeira o défice sedimentar, é necessário compensar a incapacidade dos rios de transportar areias para o mar, apostando na alimentação artificial. Mas fazê-lo pode não ser suficiente, já que as alterações climáticas provocam temporais mais frequentes, capazes de retirar mais areia das praias. É imprescindível conjugar com a construção de quebra-mares destacados submersos que diminuam a capacidade energética do mar.

O avanço do mar não é completamente inevitável. Se os nossos problemas são provocados por nós, podem ser resolvidos. E hoje, temos os recursos para fazê-lo. Haja vontade!



Tiago Santos Palha, Ovar

Desconfinamento: Costa tem razão, Marcelo não

O primeiro-ministro faz bem em desconfinar já no dia 15, enquanto o Presidente Marcelo só queria na Páscoa. A razão está com António Costa, porque as pessoas estão extremamente cansadas, além de que o país não pode estar sempre parado. Como diz o povo, parar é morrer!

O desconfinamento será gradual e progressivo - os restaurantes só reabrem, por exemplo, depois da Páscoa - o que prova, ainda mais, a justeza da decisão do Governo, que é quem governa. As vendas no postigo assumem, porém, desde já, toda a sua plenitude, o que significa que o tão desejado cafezinho vai voltar.

O espectro do Natal não pode pairar, eternamente, sobre as nossas cabeças. Até porque não foi erro de Costa, mas de todo o país. Senão, vejamos: a oposição, que critica agora o Governo, também defendeu Natal sem restrições e os portugueses, em geral, queriam todos festejar a quadra natalícia, pelo que não têm autoridade moral para atacar o Governo.

Falando de erros, convém referir que, em matéria de enorme complexidade como esta e totalmente desconhecida até agora, seria impossível não errar. E mesmo assim ainda chegámos a ter o “milagre português”, como toda a Europa lhe chamou.

Quanto a Cavaco Silva, se me permitem a ironia, perde razão em falar na mordaça. Vamos recuperar o direito à vida, que é o primeiro dos direitos do homem. O Portugal amordaçado foi coisa do passado. Cavaco tem de pensar melhor no que diz.

Simões Ilharco, Lisboa

As graves sequelas de um vírus

Pelo conhecimento que tenho de algumas pessoas que contraíram a covid-19 ou as suas variantes – e pelo que tenho lido de casos testemunhais relatados nos órgãos de comunicação social, particularmente nos jornais nacionais e estrangeiros – o esquecimento, os lapsos de memória, a extrema fadiga e a desorganização cognitiva são algumas das sequelas de que padecem as pessoas que tiveram a desdita de contrair o vírus Mais: a lentidão na execução das tarefas, até a leitura de textos mais ou menos elaborados e a sua assimilação, a retenção e processamento da informação revelam-se processos dificultosos. Isto para não ter de referir as sequelas noutros órgãos vitais que não estão devidamente avaliadas. Na verdade, as pessoas que recuperaram (ou estão a recuperar) da covid-19 sentem que estão mais lentas nas tarefas que efectuam e apercebem-se de um certo entorpecimento dos sentidos que lhes dificulta o dia-a-dia. Tanto a nível pessoal como para a sociedade em geral, a disseminação do vírus está a ter custos irreparáveis. Que Deus (n)os ajude e que a comunidade científica mundial continue a trabalhar no desenvolvimento de vacinas mais fiáveis, eficazes e seguras. Só deste modo a tranquilidade e o sossego poderão volver ajudando a superar o permanente desassossego das pessoas enclausuradas em suas habitações. Com as inevitáveis, como está sendo evidente, repercussões a nível de saúde mental.

António Cândido Miguéis, Vila Real