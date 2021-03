Brevíssima relação da destruição

No dia seguinte à chegada a uma ilha das Caraíbas, em 1492, Colombo escreve no seu diário: “Ao amanhecer, multidões chegaram à praia, muitos são jovens e de belas formas, possuem olhos grandes e bonitos. Não encontrei, como esperávamos, nenhum canibal entre eles, mas, pelo contrário, homens de grande deferência e bondade.” Mais tarde, ancorado numa outra ilha, escreve a D. Fernando: “Trouxeram-nos papagaios, bolas de algodão, lanças e muitas outras coisas. Não têm ferro, as suas espadas são feitas de cana. Eles fariam ótimos servos. Com cinquenta homens conseguiríamos subjugá-los e pô-los a fazer o que quiséssemos.”

No regresso da primeira viagem, Colombo captura cerca de 20 nativos e trá-los para Espanha. Os sete que sobreviveram causaram grande sururu em Sevilha. Ao abrigo da promessa de grande quantidade de ouro, os Reis Católicos providenciaram uma segunda viagem a Colombo, desta vez com 17 navios, 1500 homens, canhões, arcos, armas de fogo, cavalos e cães de ataque. E, assim armado, Colombo subjugou de facto o povo caribenho. No Haiti, habitado por taínos, instaura um regime de tributação em que se amputavam ambas as mãos a quaisquer maiores de 14 anos que não entregassem o seu tributo em ouro aos colonos. Por esta altura, Colombo escreve ao Rei católico dizendo que existem nas ilhas muitas mulheres compráveis a bom preço, sendo “as muito novas as mais procuradas”. Os taínos, incapazes de encontrar sentido neste regime de servidão e sucumbindo a doenças infecciosas trazidas pelos espanhóis, morrem em grande número.

Paralelamente à mineração de ouro e prata, Colombo planeia outro negócio e disso dá conta aos reis espanhóis: “Em Castela, Portugal e Aragão e mesmo nas Ilhas Canárias eles precisam de muitos escravos, e não me parece que obtenham todos os que precisam da Guiné.” E encara o número de mortes entre os taínos com optimismo: “Os negros das Canárias também morriam no início.” O que não veio a ser verdade: os ameríndios continuaram a morrer e foram os africanos que acabaram por ser escravizados em massa e transportados para as Américas.

Sobre o que se veio a passar nas Caraíbas, o missionário espanhol Bartolomé de Las Casas deixou-nos um livro precioso, Brevíssima Relação da Destruição das Índias, quase insuportável de ler, dada a violência que o percorre. Perante esta insuportabilidade, há sempre quem diga que não se pode ler a violência desse tempo à luz da sensibilidade de hoje; eram homens diferentes, genericamente menos elegantes, diz-se; a maldade era um dano colateral da sua valentia, sugere-se. Mas são os próprios colonos espanhóis, com a sensibilidade da época, que, em 1499, denunciam aos Reis de Castela o comportamento de Colombo. Este regressa a Espanha acorrentado e perde para sempre o título de governador.

Foto Retrato de um homem triste que se supõe ser Cristovão Colombo, numa pintura de Sebastiano del Piombo (1485-1547), de 1519

Sabendo o que se sabe sobre Cristóvão Colombo, é curioso o modo como os discursos correntes se lhe referem. Ernst Gombrich, na sua Pequena História do Mundo, destinada a leitores jovens, chama-lhe “caprichoso aventureiro”, considerando-o a ele e aos seus homens “de uma bravura mas também de uma crueldade indescritíveis”. Sobre a chegada às Caraíbas, escreve: “Finalmente, a 12 de outubro de 1492, ‘Terra à vista!’ Colombo ficou todo orgulhoso e feliz.” Atente-se nos atributos emocionais: orgulho, felicidade, bravura – até capricho e crueldade. Mais tarde, ficamos a saber que a Índia era a “terra dos seus sonhos'’. Aqui e nos manuais escolares, a história conta-se a partir das emoções e estados de alma das personagens principais, por quem naturalmente passamos a torcer. Fazer diferente é um desafio de storytelling que deveria mobilizar historiadores, professores e governantes.

O grande apagão, a grande falha discursiva, que se estende ao ensino, não se limita a este protagonismo heróico ou à falta de menção do sofrimento dos povos colonizados. Trata-se também da omissão de quem eram, de como se organizavam, como e com quem guerreavam, se cultivavam a terra, como era a medicina, como eram as relações de género. Uma das poucas referências comuns aos hábitos dos taínos é a de que jogavam à bola, com bolas de borracha, que os colonos brancos nunca tinham visto. Mas, se já jogavam com bolas de borracha, era porque tinham a sorte de ter a árvore-da-borracha, não porque tinham inventado tecnologias de extração da seiva ou porque o desporto e o lazer fizessem parte integrante da sua cultura. O esmagamento é tal que todos os vestígios são nossos, o futebol, a borracha – tudo é pós-colombiano. Antes do domínio europeu, o mundo era um sítio estático, habitado por gente nua, primitiva, incapaz de se fazer ao mar e sem nada para dar a não ser a força de trabalho dos seus corpos escuros. Por sorte, lá apareceram uns homens brancos e bravos que lhes deram algum colorido à existência.

Foto Representação da chegada de Cristovão Colombo a Santo Domingo, em 1493 Roger Viollet Collection/Getty Images

É a partir do grau de justeza e detalhe com que se olha para o passado colonial que se atualizam conteúdos, escolares e outros. Até hoje, relativamente a Colombo e à expansão marítima europeia, prepondera a glória, o não dito e a amnésia. Enquanto insistirmos numa versão eurocentrada da história, é natural que surjam sinais de supremacia branca, ‘aprendida’ por cada um de nós na escola e na vida inquestionada e privilegiada de todos os dias. Tendo em conta as circunstâncias, pode considerar-se muito baixo o número de subscritores que desejam expulsar o português Mamadou Ba do seu país. Até prova em contrário, estas trinta e tal mil pessoas estão apenas a agir em conformidade com aquilo que entendem ser certo, sem que discursos institucionais atualizados lhes permitam supor estarem erradíssimas.

Escamotear o papel central das desigualdades raciais e do colonialismo nos assuntos humanos impede uma compreensão abrangente – tão necessária – das tensões que o mundo hoje vive. Diz-se, por exemplo, que a escravidão já existia nos territórios ocupados – que não foi uma violência inventada pelos Europeus, que éramos todos maus, nós e eles. A escravidão existente nesses territórios antes do contacto europeu decorria de estratificações e movimentações sociais várias, injustas, com toda a certeza, mas não era o negócio de exportação assegurado por grandes embarcações negreiras, onde um terço dos transportados, em condições sub-humanas, morria na viagem. Estes navios, não por acaso, eram também conhecidos por tumbeiros – túmulos flutuantes. O grande número de mortes proporcionava mais procura – assim são as leis do mercado – e portanto a vida dos negros nunca foi uma prioridade. O slogan As Vidas Negras Importam, para além de justo, revela tristemente que a questão permanece a mesma há cinco séculos.

Por circunstâncias históricas várias, Portugal foi o reino da Europa mais ativo no esclavagismo transatlântico: calcula-se que tenha deslocado de África quatro milhões de pessoas. Nem este lugar dianteiro nem o número de escravos transportados fazem de nós os piores do mundo, mas responsabiliza-nos. Praticada durante mais de três séculos, a escravatura foi abolida por decreto há 143 anos mas estende-se de forma sistémica pelo tempo até aos dias de hoje. A haver alguma, a falha central dos últimos 500 anos é a da subalternização por norma da população negra do planeta. Vemo-lo agora com uma nitidez que assusta. Teremos de viver com isso.