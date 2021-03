Verdes versus CDU? Eleições regionais dão o tiro de partida para ano eleitoral na Alemanha

Votação em Baden-Württemberg, o único estado com um ministro-presidente dos Verdes, vai concentrar as atenções. Resultados da CDU podem ter influência na escolha do candidato a chanceler, sob a sombra de um escândalo com contratos de compra de máscaras

Uma eleição regional no próspero estado federado de Baden-Württemberg teria sempre atenção. Mais ainda agora, em que tem uma coligação única no panorama político alemão, com um chefe de governo dos Verdes em parceria com os conservadores da CDU. E sobretudo quando este é o que os alemães chamam um “super ano” eleitoral, com votações em seis estados e uma eleição nacional, a 26 de Setembro, que já não terá a chanceler, Angela Merkel, como candidata.

Em cima de tudo isto, uma pandemia de efeitos imprevisíveis, e, ligado a isso, um escândalo em contratos de compra de máscaras que não tem saído das páginas dos jornais: dois deputados da União – uma da União Democrata Cristã (CDU) e outro da União Social Cristã (CSU, o partido “gémeo” da CDU na Baviera) obtiveram comissões significativas ao negociar contratos de compra de máscaras durante a primeira vaga da pandemia.

Apesar de sublinhar a importância destas eleições, que “sobretudo em anos eleitorais são sempre seguidas com atenção para ter uma ideia de como estão os partidos e quais são as tendências”, Uwe Jun, professor de Ciência Política na Universidade de Trier, nota que o caso de Baden-Württemberg, assim como o da Renânia Palatinado, que também tem eleições este domingo, são ambos muito particulares.

“Há dois chefes de governo muito populares, em Baden-Württemberg Winfried Kretschmann, que é dos Verdes mas tem muita simpatia entre os eleitores da CDU, e na Renânia-Palatinado Malu Dreyer, que também é muito popular entre eleitores dos Verdes” – partidos com os quais governam, disse Jun, por telefone, ao PÚBLICO.

A Renânia-Palatinado (igualmente no Sul) também é um caso especial já que tem uma “coligação semáforo”, chamada assim por causa das cores dos partidos: o Partido Social Democrata (SPD; vermelho), o Partido Liberal Democrata (FDP, amarelo), e os Verdes. Aí, SPD e CDU têm vindo a disputar a liderança nas sondagens, e uma vitória no estado do antigo chanceler Helmut Kohl seria um bónus para o partido – e para as ambições de Armin Laschet, eleito líder da CDU em Janeiro, ser o candidato a chanceler. Mas não é o mais provável.

Além dos terrenos serem difíceis, o timing destas eleições não é o melhor para Laschet, porque arrisca um ou dois maus resultados muito perto da decisão do partido sobre quem será o candidato a chanceler. A CDU prometeu tomar esta decisão entre a Páscoa e Pentecostes (no final de Maio).

Os cientistas políticos são muito cautelosos a fazer previsões sobre se será escolhido Laschet ou o bávaro Markus Söder, da CSU (Söder não disse ainda abertamente se quer ser candidato). Uwe Jun diz que a CDU, “que é o partido de governo por excelência, vai escolher quem prometa um melhor resultado nas eleições.” E quem é essa pessoa? “À data de hoje, dia 8 de Março de 2021 [quando foi feita a entrevista], diria que é Markus Söder. Mas não me espantaria que não fosse ele o escolhido, nem que daqui a quatro semanas a situação fosse totalmente diferente.”

A CDU está a ser afectada não só pelo escândalo das máscaras – que envolve um deputado da CDU e um da CSU – mas de insatisfação com o processo de vacinação e da distribuição dos testes rápidos vistos como essenciais para o desconfinamento do país, e ainda com atrasos na distribuição de ajuda às empresas afectadas pelo confinamento: ambos os ministérios responsáveis são da CDU.

A força dos Verdes

Por outro lado, para os Verdes, Baden-Württemberg é o exemplo da sua governação responsável, num estado em que a indústria automóvel tem grande peso, e em que há ansiedade com a transição energética, por exemplo para carros eléctricos.

Kretschmann, de 72 anos, foi eleito em 2011, quando a sua coligação com o SPD afastou a CDU pela primeira vez em mais de 50 anos da governação do estado federado, e em 2016 conseguiu que os Verdes fossem o partido mais votado pela primeira vez em qualquer eleição num estado federado. Tem 33% nas sondagens, contra 25% da CDU, 14% dos nacionalistas da AfD, e 10% tanto do SPD como do FDP.

O ministro-presidente de Baden-Württemberg é visto como alguém especialmente ao centro do seu partido, mas os Verdes também têm vindo a deslocar-se para o centro, e têm agora, pela primeira vez, na chefia, duas pessoas da ala pragmática e não uma da ala pragmática e outra da ala radical.

Para Jun, o interessante em Baden-Württemberg vai ser ver se Kretschmann mantém a coligação com a CDU ou fará uma “coligação semáforo” com o SPD e os Liberais. “Penso que deverão negociar com ambos e ver onde conseguem ter um programa mais ‘verde’”, antecipa. Mais uma vez, isso pode dar sinais para o futuro a nível nacional.

Os Verdes estão em segundo lugar nas sondagens para as eleições legislativas de Setembro, mas claro que ainda pode mudar muito até lá: “Se a pandemia continuar a concentrar as atenções, o tema do clima, que os Verdes conseguiram pôr com muito sucesso no centro do debate, vai ter menos atenção”, diz Jun.

Se a CDU não conseguir gerir a economia em resultado da pandemia, sublinha o analista, irá certamente sofrer nas eleições de Setembro. E aí, a que é agora considerada a coligação mais provável de governo, CDU-Verdes, que nunca aconteceu a nível nacional, pode dar lugar a outras duas possibilidades igualmente inéditas e inesperadas: uma coligação “vermelho-vermelho-verde”, com o SPD, Die Linke (A Esquerda) e os Verdes, ou ainda a “coligação semáforo”, com o SPD, Liberais e Verdes.

Como dizia o chefe da delegação em Berlim da revista Der Spiegel, Sebastian Fischer, “estas são as eleições em que tudo é possível”.