Mais um ministro da Saúde brasileiro na porta de saída

Eduardo Pazuello, ministro da Saúde do Brasil, pôs o lugar à disposição, alegando problemas de saúde – esteve infectado com o coronavírus que provoca a covid-19 – revela o jornal O Globo neste domingo.

A confirmar-se, será o terceiro responsável pela pasta a abandonar o cargo desde o início da pandemia de covid-19, depois das saídas precoces de Nelson Teich e de Luiz Henrique Mandetta – estes em confronto com o Presidente Jair Bolsonaro.

Apesar de contarem com o apoio de Bolsonaro, Pazuello e o seu ministério estavam a ser muitos pressionados pela oposição e por alguns partidos do “centrão” que apoiam o Governo, numa altura em que o Brasil atravessa uma das fases mais negras da pandemia, em termos de infecções e óbitos, e também experiencia atrasos na aquisição e distribuição das vacinas.

Durante três dias seguidos, o Brasil registou mais de 2 mil mortes por covid-19 por dia, um número que só desceu no sábado, quando se registaram 1940 óbitos. O pico da semana foi na quarta-feira, com 2349 mortes.

Para além da gestão política da pandemia, com um Presidente que tem desvalorizado a doença e promovido remédios sem provas dadas contra a covid-19, um dos principais desafios da pandemia no Brasil está relacionado com uma das variantes do vírus SARS-CoV-2, de transmissão mais fácil, que poderá também estar a reinfectar mais facilmente pessoas que já tenham estado doentes.

Segundo a Folha de São Paulo, Bolsonaro estará inclinado a nomear Ludhmila Abrahão Hajjar, professora associada da Faculdade de Medicina da USP, ou Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para o lugar de Pazuello.

A CNN Brasil acrescenta que a saída de Pazuello já estava a ser discutida numa altura em que o governo tenta mudar a estratégia em relação à pandemia e focar-se na vacinação do país. O Brasil tem vacinado cerca de 200 mil pessoas por dia, não por falta de capacidade mas sim por falta de vacinas.

Até 13 de Março, mais de nove milhões de pessoas (4,57% da população) levaram a primeira dose da vacina e três milhões e meio a segunda 3.539.612 (1,67% da população) segundo dados recolhidos por um consórcio de jornais e televisões que divulgam dados relativos à pandemia depois de o governo deixar de o fazer.