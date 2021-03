Líder do governo eleito birmanês compara a resistência ao golpe militar com uma “revolução”

O líder interino do governo eleito da Birmânia endereçou uma mensagem de esperança a todos os cidadãos que se têm manifestado diariamente contra o golpe militar, comparando a desobediência civil e a resistência da população aos soldados a uma “revolução”.

Através de um vídeo publicado no sábado à noite no Facebook, Mahn Win Khaing Than assumiu que “este é o momento mais negro da nação”, mas garantiu que “a madrugada está próxima”.

“Esta é a altura de os nossos cidadãos resistirem aos momentos negros. Para formarmos uma democracia federal que os irmãos de todas as etnias que têm sofrido vários tipos de opressão da ditadura durante décadas sempre desejaram, esta revolução é a oportunidade para juntarmos os nossos esforços”, afirmou o dirigente político da Liga Nacional para a Democracia (NLD).

“Apesar das nossas divergências no passado, chegou a altura de apertarmos as mãos para acabarmos com esta ditadura de vez”, insistiu, citado pela BBC.

Na sequência das detenções de Aung San Suu Kyi, líder de facto do Governo birmanês, e do Presidente do país, Win Myint, os poucos líderes partidários da NLD que se mantiveram em liberdade nomearam Mahn Win Khaing Than como líder interino do executivo, num gesto sobretudo simbólico, uma vez que tem pouca capacidade de acção.

A mensagem publicada no sábado à noite pelo ex-porta-voz do partido na câmara alta do Parlamento foi a sua primeira intervenção pública. Mahn Win Khaing Than continua em parte incerta.

Este domingo houve mais protestos em várias cidades da Birmânia. Tal como nos últimos dias, as autoridades reprimiram fortemente os manifestantes. Segundo os media locais, cinco pessoas morreram após confrontos com as forças de segurança, três delas na cidade de Rangum.

De acordo com a organização birmanesa Associação de Ajuda a Prisioneiros Políticos, citada pela Reuters, o número de civis que perderam a vida nos protestos contra o golpe na Birmânia já superou as 80 pessoas. Mais de 2 mil foram detidas.

Governado durante mais de 50 anos por um ditadura militar, o país asiático viu interrompida a sua transição democrática, iniciada há uma década, no final de Janeiro. O Exército alegou fraude eleitoral nas eleições de Novembro, que deram a vitória à NLD, e tomou conta do aparelho de Estado, prendendo ou demitindo praticamente todos os dirigentes políticos e impondo um estado de emergência de um ano.