E se em vez de jejum intermitente fizesse emagrecimento intermitente?

O emagrecimento intermitente não deve ser visto como mais uma dieta da moda, até porque esta estratégia já é utilizada há muitos anos de forma empírica no mundo do fitness, com os famosos “cheat days” ou “cheat meal”. Mas a aplicação ideal da restrição calórica intermitente vai mais além do que apenas uma refeição ou dia por semana. Estamos a falar de estipular “pausas” deliberadas na restrição calórica e tornar o emagrecimento num processo intermitente e a “duas velocidades” de forma a aumentar a adesão ao mesmo e atenuar algumas respostas fisiológicas que tender a abrandar essa mesma perda de peso.