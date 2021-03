Meghan e Harry com Oprah. SIC transmite este domingo a entrevista dos duques de Sussex

A SIC adquiriu os direitos da exclusiva entrevista do príncipe Harry e de Meghan Markle a Oprah Winfrey, transmitida pela CBS nos EUA no último domingo, tendo incluído o momento na programação deste domingo. De acordo com a grelha do canal, a entrevista deverá ser transmitida a partir das 23h15, logo a seguir à estreia de Hell’s Kitchen, o novo programa com o chef Ljubomir Stanisic e um dos destaques do fim-de-semana televisivo.

O valor pago pelos direitos de transmissão não foi avançado pela SIC. No entanto, sabe-se que, no Reino Unido, a ITV pagou um milhão de libras (1,16 milhões de euros), maquia que terá sido justificada pela audiência conquistada: mais de 11 milhões de telespectadores.

A entrevista que os duques de Sussex cederam a uma das rainhas da televisão norte-americana levantou uma série de problemas para a família real britânica. A começar pela questão do racismo, que direccionou os holofotes para os herdeiros directos da Coroa: os príncipes Carlos e William. O último já veio a público negar qualquer sentimento racista da família real britânica.

Além disso, tanto Harry como Meghan desabafaram sobre problemas relacionados com a saúde mental, para os quais não encontraram resposta na família, deixando ainda a suspeita de que o filho, Archie, não terá recebido o título de príncipe (e respectiva segurança) por haver receios sobre a tonalidade da sua pele.