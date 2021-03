TAP quer subir capital na Groundforce para resolver situação da empresa

A TAP enviou este domingo ao accionista maioritário da Groundforce, Alfredo Casimiro, uma proposta para resolver o impasse que se verifica na empresa, e cujos cerca de 2400 trabalhadores têm os salários de Fevereiro em atraso. No documento a que o PÚBLICO teve acesso, a TAP, dona de 49,9% da SPdH/Groundforce (Casimiro é dono dos outros 50,1% via Pasogal), propõe um aumento de capital de 6,97 milhões de euros, o que permitiria injectar liquidez da empresa.

Esse aumento de capital, afirma-se na carta assinada por Miguel Frasquilho (presidente do conselho de administração) e por Ramiro Sequeira (presidente da comissão executiva), seria subscrito “integralmente por uma empresa do Grupo TAP”. Com isso, o capital da SPdH/Grundforce subiria dos actuais 500 mil euros (50 mil acções, a dez euros), para 7,47 milhões de euros, diluindo a posição de Alfredo Casimiro.

Os 6,79 milhões de euros correspondem ao valor que era pedido pela Groundforce em adiantamentos à TAP, mas pelos quais a transportadora pedia as acções da Pasogal como garantia, depois de já ter feito outros adiantamentos. Entretanto, soube-se que as acções estavam já comprometidas com outro credor, o que inviabilizou esta solução, deixa os trabalhadores e a empresa em maiores dificuldades. Na carta, os responsáveis da TAP dizem que a solução agora proposta pode evitar o “cenário de ruptura iminente”, e, com a entrada de fundos, permitir “o pagamento de salários, contribuições e impostos”.