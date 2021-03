Westwood e DeChambeau, Parte II

“Estou realmente ansioso por isso”, disse Westwood, que, pelo segundo dia, consecutivo, não perdeu qualquer pancada para o par, fazendo nove pares consecutivos no front nine e 4 birdies no back nine para uma terceira volta de 68 (-4) que lhe permitiu manter-se sozinho na liderança, com um total de 203 (-13).

“Eu gosto de jogar com ele”, justificou. “Gosto da sua companhia e da companhia do seu caddie. É como se fosse a segunda parte, a desforrra”, acrescentou o veterano de 47 anos (faz 48 em Abril), que parte em busca do maior título de uma carreira com 42 vitórias – duas no PGA Tour – mas sem majors.

Desta vez, Westwood parte com duas pancadas de vantagem sobre o rival, quando em Orlando comandava com uma à melhor sobre o rival para a jornada decisiva, acabando no segundo lugar com a desvantagem mínima para aquele. Se conseguir vencer, torna-se o segundo mais velho campeão do torneio a seguir a Fred Funk em 2005.

DeChambeau, actual n.º 6 mundial e campeão do Open dos EUA, depois de duas voltas de 69, marcou 67 no sábado para se isolar no segundo lugar com 205 (-11).

Na era ShotLink (2003), a última vez em que os mesmos dois jogadores estiveram no grupo final em dois eventos seguidos de stroke play no PGA Tour foi por Adam Scott e Vijay Singh no Tour Championship de 2006 e no Sentry Tournament of Champions de 2007.

Mas Westwood e DeChambeau têm concorrência. O n.º 3 mundial Justin Thomas fez a melhor volta de semana e ficou a um shot de igualar o recorde do campo com 64 (-8), subindo para terceiro com 206 (-10), empatado com Dough Ghim (68). E o n.º 2 mundial Jon Rahm (67) partilha o quinto posto com o inglês Paul Caseu (67) e Brian Harman (69), todos com 207 (-9).

