Sp. Braga não quer ser surpreendido em Famalicão

Carlos Carvalhal conta com um “lanterna-vermelha” a lutar pela vida, embora a estreia do terceiro treinador do adversário esta época pareça não ter interferido na preparação.

O Sp. Braga encerra esta segunda-feira a 23.ª jornada da I Liga com uma das deslocações mais curtas, a Famalicão, distância que a equipa de Carlos Carvalhal não quer ver transformada numa viagem infindável no regresso a casa, apesar das barreiras que o último classificado da prova não deixará de erguer no jogo de estreia de Ivo Vieira, o terceiro treinador da época dos famalicenses.

O momento crítico dos locais e a alteração técnica, com a saída de Silas, levantam questões que o treinador do Sp. Braga procurou relativizar na antevisão do encontro entre duas equipas que se fixam em polos opostos, mas com inúmeras baixas como ponto de contacto. Algo que, no caso do Sp. Braga, nem tem sido um verdadeiro obstáculo, especialmente no percurso doméstico, objectivo a que pode dedicar-se de corpo e alma depois da saída da cena internacional.

“Vamos com tudo e mais qualquer coisa para vencer em Famalicão!”, declarou Carvalhal, avisando que o Sp. Braga se preparou bem e que a mudança de treinador no adversário pode não encerrar grandes mistérios, já que o estilo e o cunho de Ivo Vieira é sobejamente conhecido.

“Há uma mudança, mas conhecemos o treinador, que tem uma matriz e personalidade próprias. Foi com base nesse conhecimento que preparámos o jogo”, explicou, avisando para os perigos de um adversário “a lutar pela vida”, que classifica de “incómodo”.

Interessado em reerguer a equipa-sensação da época anterior, Ivo Vieira sabe que para tentar devolver um Famalicão em apuros a lugares menos obscuros terá, no mínimo, de pontuar. Vencer em casa é algo de que o lanterna-vermelha guarda apenas uma vaga recordação, somando um único triunfo em 11 jogos disputados na condição de anfitrião na presente temporada.

Depois da vitória sobre o Marítimo, à sétima jornada, o Famalicão conquistou três pontos em sete encontros. O primeiro dos quais frente ao Sporting... pelo que Ivo Vieira não encontra motivos para reclamar do oponente que lhe coube em sorte na estreia.

“O ideal para mim, para o Famalicão e para os famalicenses é somar pontos, independentemente de o jogo ser com o Sp. Braga. Não há adversários ideais. Acreditamos no que podemos fazer e estamos conscientes de que tudo tem de mudar. Estamos conscientes da necessidade de conquistar pontos para sair do último lugar”.