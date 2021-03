Só Marcelo Bielsa conseguiu conduzir o Ferrari Imbula

Não são apenas os recursos técnicos e tácticos que um futebolista transporta de clube para clube durante a sua carreira. Também leva a reputação consigo. Boa ou má, vai sempre atrás. Gianneli Imbula, em tempos um dos médios mais promissores do futebol francês, tem saltado de clube em clube sempre com a esperança de que o seu futebol deixe na sombra o facto de ter sido o jogador mais caro da história de dois emblemas e de não ter sido o sucesso que se esperava em nenhum deles. Sem tempo de jogo significativo desde 2019, Imbula vai ser jogador do Portimonense a partir da próxima época e esperar que, aos 28 anos, ainda esteja a tempo de cumprir a promessa de futebol que em tempos deixou.

Parte da estratégia desportiva do Portimonense nos últimos tempos tem passado pela recuperação de nomes sonantes que perderam o brilho. Foi assim com Jackson Martínez, o grande avançado colombiano, que ainda foi produtivo apesar das lesões em duas épocas nos algarvios, e esteve perto de ser assim com Keizuke Honda, médio internacional japonês de 34 anos – o nipónico foi apresentado, mas não foi inscrito a tempo e rescindiu contrato cinco dias depois. Os algarvios vão agora tentar recuperar Imbula, que, em 2015, custou 20 milhões de euros ao FC Porto, sendo ainda, a par de Óliver Torres, o jogador mais caro da história dos “dragões”.

Actualmente, pensa-se em Imbula pelos euros que custou ao FC Porto e que custou ao Stoke City, seis meses depois (24 milhões), mas o médio francês era uma promessa real. Foi o mais jovem de sempre a jogar na Ligue 2, com apenas 17 anos, um mês e quatro dias, então com a camisola do En Avant Guingamp, clube no qual cumpriu os últimos anos da sua formação. Belga de nascimento e filho de pais congoleses, mas a viver em França desde muito jovem, Imbula escolheu os “bleus” como a sua nacionalidade futebolística e, no mesmo ano em que começou a ser chamado para as selecções jovens de França, o Marselha contratou-o por sete milhões.

Um talento intermitente

A primeira época no Vélodrome não foi particularmente brilhante, mas a segunda foi. Marcelo Bielsa era o treinador do Marselha e foi o professor de que Imbula precisava. “El Loco” foi a mistura ideal de mestre-escola severo e amigo afectivo e extraiu de Imbula o seu melhor futebol, exibindo-se a grande altura como um médio completo, forte na recuperação e no momento ofensivo. Foi também nesta altura que ganhou uma reputação de jogador caprichoso e uma alcunha a condizer, “Imboulard” (“boulard” quer dizer pretensioso, em francês).

Bielsa acreditava nele, dizia que tinha as ferramentas para ser um dos melhores do mundo, e Imbula, muitos anos depois de abandonar o Vélodrome, ainda considera o argentino como o melhor treinador que alguma vez teve. O futebol europeu estava de olho nele e um lugar na selecção francesa parecia-lhe destinado, mas Imbula era um talento intermitente e o Marselha precisava de dinheiro urgentemente. A sua saída era uma questão de tempo e, num ano de grande investimento, o FC Porto chegou-se à frente com 20 milhões de euros.

Julen Lopetegui rapidamente perdeu a confiança nele e Jorge Nuno Pinto da Costa, já depois da saída do técnico espanhol, revelou que Lopetegui tinha chamado a Imbula um “Ferrari”, mas que raramente o tirava da garagem. O actual técnico do Sevilha preferiu investir no desenvolvimento de um jovem Rúben Neves do que apostar em Imbula, mas nem a entrada de José Peseiro para o lugar de Lopetegui fez muito pelo francês no Dragão. Entre Agosto de 2015 e Janeiro de 2016, o médio fez 21 jogos com a camisola do FC Porto e, pouco depois de ter alinhado numa derrota com o Feirense, na Taça da Liga, foi vendido com lucro ao Stoke City, da Premier League inglesa, por 24 milhões.

França, Espanha, Itália, Rússia

Mas a vida no futebol inglês também não foi à medida de Imbula. O Stoke City bateu o seu recorde de transferências por ele, mas não teve qualquer retorno desportivo e financeiro. Andou de empréstimo em empréstimo (Toulouse, Rayo Vallecano e Lecce) até ser dispensado, em Fevereiro do ano passado. Glen Johnson, que foi seu colega no Stoke, contou um episódio de como Imbula forçou a sua própria substituição durante um jogo particular, porque não lhe passavam a bola: “Não lhe passaram a bola, ele ficou com os braços no ar e começou a ir para o banco, a praguejar em francês, a dar pontapés em coisas. Alguém tirou o equipamento e entrou para o lugar dele. Dez minutos depois, decide que quer jogar outra vez.”

Depois de ter sido dispensado, assinou pelo Sochi, da Liga russa, mas pouco jogou devido à explosão global do novo coronavírus e, desempregado, foi treinar-se à experiência, primeiro no Guingamp, depois no Nantes, comandado pelo antigo seleccionador francês Raymond Domenech, que reconheceu nele qualidades, mas sem o suporte físico necessário.

Imbula, que chegou a ser duas vezes internacional pela selecção congolesa, acabaria por encontrar refúgio no Algarve, assinando até 2022 e justificando a sua opção com aquelas declarações vagas aos canais oficiais do clube, “agradado com o projecto do Portimonense” e com o “conhecimento do futebol português”. Na próxima época, saberemos se o Ferrari ainda anda.