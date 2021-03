Uma pausa no fulgor de Paulo Fonseca na Roma

Numa luta já diferente da da Roma, que perdeu de forma surpreendente, está o Inter, que venceu e segue com oito triunfos consecutivos na Série A.

Sucesso fora de portas, com eliminatórias ultrapassadas na Liga Europa, e dois triunfos internos, com aproximação aos lugares de apuramento para a Liga dos Campeões. Era este o fulgor recente da Roma, mas a equipa de Paulo Fonseca terá de fazer uma pausa.

A Roma perdeu neste domingo frente ao Parma, por 2-0, fora de casa, e interrompeu o bom momento recente frente a uma equipa que não vencia há... 18 jogos. A equipa da capital italiana não só não passará, por agora, do quinto lugar como poderá mesmo ver o Nápoles igualá-la com 50 pontos (napolitanos jogam neste domingo frente ao AC Milan). Já o Parma conseguiu uma vitória muito importante nas contas da permanência. Chegou aos 19 pontos e, apesar de ainda estar na zona de descida, pressiona Torino e Cagliari, equipas imediatamente acima.

Em Parma, o português Bruno Alves foi suplente e foi do banco que viu a sua equipa adiantar-se logo aos 9’, por Mihaila – Man foi o homem da assistência.

A partir daqui a Roma tomou conta do jogo. A equipa de Paulo Fonseca dominou claramente a partida e foi muito rematadora (foram 12 remates na primeira parte). Os tiros foram quase todos sem grande probabilidade de sucesso e verdadeiras oportunidades de golo foram uma miragem.

O melhor lance romano chegou só aos 52’, quando Edin Dzeko descobriu El Shaarawy, que rematou pouco ao lado do poste.

Três minutos depois, o Parma, que estranhamente até controlou a partida após o intervalo, teve direito a um penálti. A honra coube a Hernâni, que fez o 2-0 e praticamente “matou” um jogo que já tinha, nessa fase, pouca Roma – refém de nomes importantes como Mkhitaryan, Smalling, Veretout ou Zaniolo.

Lukaku e Martínez salvam o Inter

Numa luta já diferente da da Roma está o Inter, que segue com oito triunfos consecutivos na Série A. De olho no título, a equipa milanesa venceu o Torino, em Turim, por 1-2, aumentando para sete os pontos de vantagem para o AC Milan – diferença que pode ser esbatida ainda neste domingo, no Milan-Nápoles. Já o Torino não só não sai da zona de descida como vê aproximar-se o Parma – estão separados por um ponto.

Em Turim, o Inter controlou a partida, mas sem ser particularmente perigoso. Rematou muito pouco e a melhor oportunidade de golo da primeira parte até foi para Lukic, do Torino.

O golo do Inter surgiu apenas aos 62’, num penálti convertido em golo por Romelu Lukaku – são já 25 golos na temporada.

Antonio Sanabria empatou pouco depois para o Torino, mas o Inter, mesmo sem fazer um jogo tremendo, está sempre perto de vencer – quanto mais não seja porque tem avançados chamados Lukaku e Martínez.

O belga já tinha feito o primeiro golo, Martínez fez o segundo, aos 86’, cabeceando uma bola cruzada por Alexis. O argentino voltou a provar que, mesmo com apenas 1,74m, tem valências tremendas no jogo de cabeça.