Milan cai em casa e vê o título italiano a fugir para o grande rival

Em Milão, o jogo foi sempre muito dividido, mas o resultado acaba por aceitar-se: foi o Nápoles quem teve as melhores oportunidades de golo.

São nove os pontos que já separam o AC Milan e o Inter de Milão na Liga italiana. Neste domingo, o AC Milan-Nápoles deu triunfo napolitano, por 0-1, resultado que permite ao Inter fugir no topo da tabela e dá ao Nápoles a subida ao quinto lugar da Série A, ultrapassando a Roma de Paulo Fonseca, que perdeu frente ao Parma.

Em Milão, o jogo foi sempre muito dividido, mas o resultado acaba por aceitar-se: foi o Nápoles quem teve as melhores oportunidades de golo, com lances desperdiçados por Zielinski, aos 16’ e aos 30’. O polaco abdicou, depois, da honra da finalização e ofereceu o golo a Politano, aos 49’ – o italiano não falhou, apesar do remate atabalhoado.

Fabian Ruiz ainda teve uma oportunidade clara de golo, aos 58’, mas o jogo manteve-se na margem mínima.

O AC Milan, apesar de ter dividido o jogo, apenas teve uma boa oportunidade, num remate de Rebic, aos 71’. O croata viria a ser expulso e o esforço final do Milan ficou comprometido.