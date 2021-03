Man. United domina, sofre e vence com autogolo

Com este triunfo, o Man. United regressou ao segundo lugar da Liga inglesa, com 57 pontos, ficando a 14 do rival de Manchester (mas com menos um jogo).

Neste domingo, o Manchester United-West Ham, da Liga inglesa, teve contornos curiosos. A equipa de Bruno Fernandes venceu por 1-0, em casa, numa partida em que foi mais forte, mais rematadora e mais perigosa (até com duas bolas nos ferros), mas na qual foi obrigada a sofrer.

No fim de contas, não foi nenhuma das várias oportunidades de golo a valer o triunfo, mas sim um autogolo de um jogador adversário – totalmente inadvertido, mas, para o United, pouco importa, porque conta o mesmo que os outros.

Com este triunfo, o Man. United regressou ao segundo lugar da Liga inglesa, com 57 pontos, ficando a 14 do rival de Manchester (mas com menos um jogo). Já o West Ham mantém o quinto lugar, o último de qualificação europeia, mas não aproveita os deslizes de Tottenham, Everton e Chelsea, equipas que mais perto tem na tabela inglesa.

Em Old Trafford, o jogo acabou por ser amplamente dominado pelo Manchester United, que somou várias oportunidades de golo. Na primeira parte conseguiu mesmo “esmagar” o adversário, com grande domínio e três oportunidades desperdiçadas (duas na conta pessoal de Rashford e uma, a principal, pelos pés de Greenwood, que viu a bola acabar por bater no poste).

A segunda parte começou praticamente com o golo do United, num lance em que Dawson, após um canto, cabeceou para a própria baliza.

Bruno Fernandes, à passagem da hora de jogo, e Greenwood, já dentro dos últimos 15 minutos, poderiam ter dado ainda mais justiça ao resultado – o inglês voltou a acertar no poste.

Sofreu o United, mais até do que seria previsível caso tivesse sido mais eficaz.