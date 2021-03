Um FC Porto-Paços de Ferreira enevoado pela Champions

A eliminatória europeia do FC Porto, frente à Juventus, poderá desempenhar um papel essencial no regresso dos “dragões” ao futebol interno, neste domingo (20h, SPTV), frente ao Paços de Ferreira.

Por um lado, o FC Porto está, depois de eliminar o “tubarão” Juventus, mais confiante do que nunca – jogadores individualmente mais seguros e a equipa colectivamente mais unida e crente no processo, depois de um triunfo europeu com valentia.

Do lado contrário, o Paços de Ferreira quererá capitalizar a Liga dos Campeões a seu favor: jogar com eventuais sobranceria e euforia portistas e, sobretudo, aproveitar o desgaste de 120 minutos nas pernas alheias e fazer valer a semana inteira de preparação do jogo – o FC Porto teve, por outro lado, apenas quatro dias para pensar no Paços.

É entre estas duas dimensões que a Champions poderá ter um peso determinante no que se passará no Estádio do Dragão entre duas equipas em momento crucial: o FC Porto em luta pelo título, o Paços ainda a sonhar com a Liga Europa, tendo o apuramento para a Conference League praticamente “no bolso” (12 pontos acima do Moreirense, sétimo classificado).

Apesar de claro favorito, o FC Porto tem pela frente um jogo bem diferente daquele que lhe vale o já referido tónico mental. Na Champions, jogou grande parte do tempo em processo defensivo – e largos minutos em bloco muito baixo –, algo que, neste domingo, certamente não poderá fazer.

Ao FC Porto pedir-se-á presença ofensiva massiva, frente a um Paços que assumirá a postura de “FC Porto europeu": a jogar fora de casa, confirmará o estatuto de quarta equipa da I Liga que mais tempo passa no seu terço do campo e também o de quarta equipa com menos posse de bola nos seus jogos.

Desengane-se, porém, quem pensar que o Paços se remete à defesa. Apesar de confortável sem bola, a equipa de Pepa é a segunda que mais remata fora de casa e explora muito (e bem) as transições ofensivas – e o FC Porto é a segunda equipa da I Liga com mais golos sofridos em contra-ataque.

Dados que permitem prever um jogo perigoso para o FC Porto, no qual a euforia europeia será, por certo, um entrave aos “dragões”. Sérgio Conceição tem plena noção disso mesmo.

“É nestes momentos de euforia externa que eu mais me preocupo, porque os jogadores, muitas vezes, são influenciados por esse ambiente. É natural, eu compreendo, mas, como mais experiente e líder da equipa, tenho de garantir que o grupo esteja consciente de que temos um jogo extremamente difícil no domingo”, disse Conceição, na antevisão da partida.

Já Pepa, técnico do Paços, prometeu não mudar os traços essenciais da equipa pacense por defrontar o FC Porto. “Não vamos alterar nada por jogar contra o FC Porto. Queremos tentar manter a nossa ideia de jogo. Assim, estamos mais próximos de ganhar jogo. Vamos manter a nossa ideia e é isso que vamos cumprir”, apontou.