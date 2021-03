Assalto à casa de Di María força substituição no jogo do PSG

Internacional argentino foi substituído durante o jogo com o Nantes e informado do assalto de que foram vítimas a mulher e as filhas.

O internacional argentino Ángel Di María, avançado do Paris Saint-Germain, viveu este domingo um drama familiar que levou os responsáveis do clube parisiense a substituírem o jogador aos 62 minutos, logo após o golo do empate (1-1) do Nantes, na sequência de um assalto à casa do jogador, onde estavam presente a mulher e as filhas.

O assalto deu-se durante o jogo do Paris Saint-Germain com o Nantes (1-2), no Parque dos Príncipes, de acordo com notícias veiculadas pela RMC Sport, o que levou o director desportivo, Leonardo, a descer da tribuna para informar o treinador do sucedido, de forma a proceder à substituição de Di María.

Mauricio Pochettino, treinador do PSG, rendeu o argentino, que acompanhou, inclusive, ao balneário, onde terá informado o jogador do sucedido. De resto, no final do encontro o técnico explicou que partilhou a ocorrência com o resto do plantel, já no balneário.

Alguma imprensa francesa menciona, inclusivé, uma situação de sequestro, mas o Le Parisien, citando fontes policiais, adianta que se tratou apenas de um assalto a um cofre situado no piso superior da casa, em Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), e que a família de Di María não se terá apercebido da presença dos criminosos. Somente quando encontrou o cofre arrombado, a família do argentino terá contactado a polícia.

Ainda de acordo com relatos da imprensa francesa, Di María não terá sido o único jogador do Paris Saint-Germain vítima de crime, existindo um segundo caso de assalto à residência de outro elemento do plantel​, ao que tudo indica o brasileiro Marquinhos.