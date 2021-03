Em dois minutos, o FC Porto acabou com a resistência do Paços

O FC Porto regressou ao campeonato com uma vitória, depois do desgastante apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, em Turim. Foram precisos 77 minutos para quebrar a resistência dos visitantes, mas os “dragões” fizeram a dobrar, impondo-se por 2-0, na 23.ª jornada.

Foi Pepe a desbloquear o resultado com um golpe de cabeça na sequência de um canto, a 13 minutos do fim. O Paços acusou o toque e esteve perto de sofrer o segundo na jogada seguinte. Jordi ainda salvou a primeira tentativa, mas no seguimento da jogada estragou a pintura, com uma defesa incompleta a remate de Sérgio Oliveira, que resultou no 2-0.

Até esse momento, Marcelo tinha ficado próximo de inaugurar o marcador para os visitantes, num livre indirecto, mas depois de chegar à vantagem, o FC Porto não permitiu grandes investidas do Paços e até podia ter chegado ao 3-0, de novo por Sérgio Oliveira.

Os “dragões” mantêm, assim, a distância para o quarto classificado (Benfica), para o primeiro (Sporting) e ultrapassam provisoriamente o Sp. Braga no segundo lugar (os minhotos jogam na terça-feira).