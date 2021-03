Selecção portuguesa venceu a França com um golo nos últimos segundos e vai estar em Tóquio no próximo Verão.

Mais um momento histórico para o andebol português. A selecção nacional bateu a França por 29-28 (12-13 ao intervalo) e vai estar no torneio olímpico de andebol, um feito inédito e alcançado da forma mais dramática possível, com um golo de Rui Silva a menos de dez segundos do fim.