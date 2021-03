Reabertura das livrarias: “Não vamos ter filas de clientes, mas abrir a porta já é uma alegria”

Com quebras de 80% nas vendas, os livreiros do Porto não têm grandes esperanças de que a reabertura solitária desta segunda-feira, numa Baixa sem cafés, esplanadas ou lojas, vá permitir uma retoma imediata.

“Não vamos ter filas de clientes, mas sempre é melhor do que nada. Poder abrir a porta já é uma grande liberdade, uma alegria”, diz ao PÚBLICO Amélia Coelho, da livraria alfarrabista Paraíso do Livro, farta de passar os dias numa “autêntica prisão, com os estores descidos e sem ver o sol”.