As três grandes esculturas do Mosteiro de Alcobaça estão de novo brancas e vão começar a falar

É a mais de 40 metros acima do solo, depois de subido até ao topo um andaime com 20 andares instalado junto à fachada principal, que se fica com a noção da qualidade e do brio profissional dos escultores e mestres canteiros que trabalharam no Mosteiro de Alcobaça no começo do século XVIII. Os pináculos e varandins das torres parecem minuciosos rendilhados de pedra; nas mãos dos dois putti colossais, representações de meninos nus que aqui trocaram as asas por fitas, são visíveis as rugas que marcam cada falange; e o rosto da Virgem Maria foi talhado com o mesmo cuidado que mereceria uma imagem feita para ser vista à altura dos nossos olhos.