Covid-19: Portugal com 19 mortes e 564 novos casos — internamentos voltam a cair

Portugal registou mais 19 mortes por covid-19 e 564 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 no último dia. Os dados constam do boletim divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado e dizem respeito ao dia de sexta-feira.

No país, há menos 66 pessoas internadas e menos 13 em cuidados intensivos. Neste momento, no total, há 980 pessoas internadas em hospitais do país, das quais 253 necessitam de cuidados intensivos. Recuperaram da doença mais 6489 pessoas (num total de 756 259).

Portugal regista menos 5944 casos activos, num universo global de 40.788. E também há menos 823 contactos em vigilância (num total de 17.215).

No que respeita às diferentes regiões do país, o boletim da DGS não regista óbitos nem nos Açores e Madeira, nem no Algarve. Dos 19 óbitos, a maioria (13) aconteceu na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se registaram mais mais 208 novos casos. No Norte, no último dia, morreram três pessoas da doença e surgiram mais 132 infecções. Já na zona Centro, houve, neste período respeitante a 24 horas, duas mortes e 114 novos casos; no Alentejo, um óbito e 26 novos casos. No Algarve, foram quatro as novas infecções no último dia que surgiram.

Desde o início da pandemia no país, já morreram de covid-19 16.669 pessoas e já foram confirmados 813.716 casos de infecção por SARS-CoV-2.

No boletim da DGS divulgado na sexta-feira, Portugal tinha registado no dia anterior 15 óbitos associados à doença — o número mais baixo de vítimas desde 19 de Outubro. Estavam internadas 1046 pessoas nos hospitais portugueses e, dessas, 266 estão nas unidades de cuidados intensivos do país: um valor semelhante ao registado no dia 28 de Outubro.