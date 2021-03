Constança Bradell já recebeu o medicamento inovador para tratar fibrose quística

Constança Bradell, a jovem de 24 anos que sofre de fibrose quística e que fez um apelo nas redes sociais a pedir acesso ao Katfrio, um medicamento inovador para o tratamento desta doença rara, já recebeu o medicamento inovador.

Numa publicação nas redes sociais, a jovem aparece numa fotografia segurando uma caixa de “Kaftrio” e agradecendo a onda de solidariedade.

“Imaginei tantas vezes o que sentiria na chegada deste dia e a verdade é que por mais que tente, não consigo pôr por palavras aquilo que sinto. Quero começar por agradecer do fundo do meu coração a todos os que tornaram isto possível. A onda de solidariedade que se gerou desde o momento em que partilhei a minha situação de desespero”, escreve a jovem, acrescentando que, sem isso, não teria o medicamento na mão. “É surreal a sensação de ter comigo o milagroso comprimido “life changing” e lembrar-me que há uma semana estava entre a vida e a morte”, diz ainda. E apela : “Juntos iremos lutar até que seja aprovado pelo Infarmed e incluído no SNS.”

O medicamento que levou Constança Bradell a fazer um apelo nas redes sociais tem várias características especiais. O Kaftrio é o único fármaco disponível que demonstrou ser altamente eficaz em 80% dos doentes com fibrose quística (FQ), mas que ainda não foi aprovado pelo Infarmed em Portugal.

O Infarmed aprovou 14 pedidos de Autorização de Utilização Especial (AUE) do Kaftrio, para tratamento da fibrose quística, entre os quais estavam os submetidos pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN). Entre as aprovações estava o pedido para a utilização do medicamento de Constança Bradell, que expôs, nas redes sociais, a demora na aprovação em Portugal do tratamento destinado à fibrose quística, uma doença genética, hereditária e rara. As AUE são disponibilizadas pela farmacêutica enquanto a entidade nacional para o medicamento, o Infarmed neste caso, não o aprova.