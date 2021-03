Até onde conseguirá o Presidente influenciar?

Desde que foi reeleito, o Presidente tem dado sinais claros de que quer usar esse poder para procurar influenciar a acção do Governo.

Um dos momentos mais significativos do dia da posse de Marcelo Rebelo de Sousa para o seu segundo mandato como Presidente da República passou-se no Porto, depois da celebração ecuménica na câmara. Foi o momento em que os jornalistas o questionaram sobre as declarações proferidas dias antes pelo anterior Presidente, Cavaco Silva, de que Portugal “se encontra numa situação de democracia amordaçada”.