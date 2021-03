Quem tem medo de cidadãos independentes nas autarquias?

Os movimentos independentes de cidadãos são uma mais-valia importante no espaço de afirmação autárquica. São movimentos esforçados, de gente que gosta da sua terra, e que se juntam, em função de competências reconhecidas, para corresponderem às necessidades dos munícipes que representam. Por essa razão percebe-se mal, a não ser pelo receio da concorrência, que os partidos queiram limitá-los em sede de Lei Eleitoral dos Órgãos para as Autarquias Locais, atacando a sua unidade implícita, que lhes permitia concorrerem como um todo, antes estabelecendo limites em que não poderão assumir-se na sua globalidade. Uma completa aberração!

O concelho onde resido - Oeiras - é um exemplo de excelência dado por uma autarquia dirigida por uma associação/movimento de cidadãos independentes com Isaltino Morais no seu comando. Não quer dizer que todos, por esse país fora, tenham capacidades idênticas, mas entre partidos e movimentos caberá aos eleitores escolher os melhores e votar em conformidade e em partes iguais. Tudo o que não seja assim é viciar o jogo democrático, o que é de todo intolerável!... Quem pode ter medo que os cidadãos se juntem, em todos os órgãos autárquicos, para defenderem, como independentes, a prosperidade dos seus concelhos? Melhor afirmação de democracia local não há!

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Papa Francisco

Em 13 de Março de 2013, Jorge Maria Bergoglio (n. 1936), foi eleito como o 266.º Papa, substituindo o resignatário, ora Papa-emérito Joseph Ratzinger. Ao assumir o legado de Francisco de Assis (1181/2-1226), Jorge Bergoglio mostrou desde logo que o seu ministério seria pautado fundamentalmente a favor dos mais carenciados de qualquer índole.

Assim, são exemplo, desde a sua ida a Lampedusa, às múltiplas viagens pastorais e ecuménicas, a muitos países e locais emblemáticos que tem feito, como a recente viagem ao Iraque, e às suas incisivas mensagens, muitas delas editadas, é visível esse propósito de que não transige. Por isso, mesmo quando tem enfrentado muitos e diferentes obstáculos, inclusive dentro da própria Igreja Católica, isso, contudo, não o demove, antes o tem levado a prosseguir com determinação e denodo, porque na História só têm lugar aqueles que ousam.

Muita saúde Papa Francisco, neste início do 9º ano do seu pontificado, porque, reitero, saber e vontade fazem parte da sua têmpera.

José P. Costa, Lisboa

Trissomia 21 e os outros?

O governo anunciou, nos últimos dias, mais uma excepção para a prioridade da vacinação contra a covid 19 – a inclusão dos cidadãos com trissomia 21. Eu, como pediatra e cidadão, achei a notícia bizarra uma vez que não falava nas inúmeras crianças e adultos que sofrem de outras cromossopatias e deficiências de outras origens alguns com graus de incapacidade bem maiores que alguns mongolóides. Espero, sinceramente, que seja um erro jornalístico e que as associações que protegem todas essas crianças e jovens protestem veementemente contra esta discriminação. Que dizem as A.P.P.A.C.D.M.? Não as ouvi até hoje a tomar uma posição! Como vão ser chamadas estas crianças e jovens se muitas vezes não estão inseridas em nenhuma estrutura? Ou estão noutras de pequena dimensão, sem a aparente força de pressão política (lobbying) das CERCI? Deixo aqui este alerta ao Governo e à ministra da Saúde para que sejam contemplados com a vacina todos os deficientes, sejam eles portadores de trissomia 21 ou de qualquer outra causa. A igualdade e a justiça reclamam-no.

José Carlos Palha, Gaia

Desconfinar

Como pessoa e como avô, o desconfinar instituído para a segunda quinzena deste mês de Março é muito adequado. Como cidadão está mal.

Como pessoa, dá para sair livremente. Ir cortar o cabelo, ir tomar livremente o café ao postigo. Como avô, dá para sentir que a necessidade dos netos de saírem, normalmente, todas as manhãs, para irem para a escola, para poderem conviver ao vivo com a miudagem das suas idades, para “normalizar o mais possível “, é muito bem.

Como cidadão em Portugal e na Europa está mal. Vai ser possível, gloriosamente, ter a atitude de que com a baixa tão acentuada de casos novos de covid-19 é possível ir normalizando. Mesmo que ainda haja uma tremenda falta de cidadãos e cidadãs vacinados.



Augusto Küttner de Magalhães, Porto