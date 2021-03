Carta aberta ao primeiro-ministro

Com as suas declarações, falhou-me a mim enquanto cidadão que tem o direito de esperar do governo do seu país que combata o racismo. Mas falhou sobretudo ao país quando secundarizou a luta contra o racismo que é uma luta pela democracia.

Há dias, quando o primeiro-ministro (PM), em entrevista a este jornal, se pronunciou sobre o avanço do populismo fascista e pretensas “guerras culturais em torno do racismo ou da memória histórica”, demonstrou até onde pode ir ao seu taticismo político e a simplificação do debate sobre a questão racial e sua relação com o passado colonial. Escolheu rematar com uma lamentável equiparação (e personalização) entre forças neofascistas e o movimento antirracista: “nem André Ventura nem Mamadou Ba representam aquilo que é o sentimento da generalidade do país. Felizmente.” E daí prossegue para a estafada ladainha lusotropicalista, convocando a dita miscigenação, o diálogo intercultural, etc.