Proibir as fake news sobre o coronavírus? Há países a criar novas leis, com alguma polémica

Não é novidade que a pandemia instaurou uma “infodemia” com a disseminação viral de notícias, inteira ou parcialmente, falsas um pouco por todo o mundo. Em resposta, alguns países mudaram as suas leis para punir os autores com coimas, e até prisão. A questão é bastante polémica pois põe em risco as liberdades de expressão e imprensa.