Polícia russa detém dezenas de opositores políticos que se reuniram em Moscovo

A polícia russa deteve cerca de 150 pessoas que participavam num encontro de políticos independentes e opositores neste sábado, em Moscovo, e acusou-os de terem ligações a uma “organização indesejável”.

As detenções acontecem num período de grande repressão sobre o movimento anti-Kremlin e na sequência da condenação e encarceramento do opositor político Alexei Navalny, que regressou à Rússia em Janeiro, depois de ter recuperado de um envenenamento com agente nervoso novichok.

O encontro – agendado para este sábado e para domingo – juntava dirigentes políticos municipais de todo o país, disse à rádio Echo Moskvy Andrei Pivovarov, organizador do evento e director-executivo do Open Russia, um grupo com sede no Reino Unido, fundado pelo antigo empresário do sector petrolífero e crítico do Kremlin, hoje exilado, Mikhail Khodorkovsky.

Enquanto decorria o encontro, a polícia entrou no edifício e começou a deter os membros da assistência e a levá-los para as carrinhas policiais estacionadas na rua, revelam as imagens reveladas pela TV Rain e pelas agências noticiosas russas.

O OVC-Info, que monitoriza a detenção de manifestantes e activistas políticos, publicou uma lista com os nomes cerca de 150 pessoas que diz terem sido detidas.

“A polícia apareceu no encontro dos dirigentes municipais em Moscovo. Estão aqui 150 pessoas de todo o país. Toda a gente foi detida”, escreveu no Twitter o político opositor Ilya Yashin.

Vladimir Kara-Murza, vice-presidente da fundação Free Russia, baseada em Washington, partilhou uma fotografia que foi tirada dentro da carrinha da polícia pouco depois de ter sido detido.

A polícia diz que todos os participantes foram detidos por causa das “actividades de uma organização indesejável”, informa a TV Rain. A Open Russa é uma de mais de 30 organizações que o Kremlin catalogou com “indesejável” e baniu, no âmbito de uma lei aprovada em 2015.

As organizações de direitos humanos dizem que as leis sobre organizações “indesejáveis” e “agentes estrangeiros” podem ser usadas para identificar e pressionar membros da sociedade civil.

A Rússia nega, no entanto, essa acusação e diz que as leis são necessárias para proteger a sua segurança nacional de interferência estrangeira.