Covid-19. Fornecimento de vacinas da AstraZeneca dependerá de aprovação de fábrica na Holanda

O novo objectivo da AstraZeneca de fornecer 30 milhões doses da vacina à União Europeia (UE), no final de Março, dependerá da aprovação do regulador ao fornecimento, a ser produzido numa fábrica na Holanda, de acordo com um documento interno revelado pela agência Reuters.

A farmacêutica disse, na sexta-feira, que tentaria entregar 30 milhões de doses à UE no final de Março, abaixo da obrigação contratual de 90 milhões e de um compromisso anterior, no mês passado, de 40 milhões, lembra ainda a agência Reuters. O documento de 10 de Março, citado pela agência, indica que a nova meta de entregas em Março depende da aprovação do regulador da fábrica de vacinas em Leiden, gerida pela subcontratada Halix.

Mas a AstraZeneca prevê, no documento a que a Reuters teve acesso, que a fábrica da Halix terá luz verde a 25 de Março e fez planos de entregas de quase 10 milhões de doses para a semana seguinte. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) confirmou, num comunicado, que a fábrica da Halix ainda não tinha recebido aprovação e declinou comentar quando tal acontecerá. Porém, segundo revelou à Reuters um representante próximo do processo de decisão da EMA, tal poderá eventualmente acontecer no final de Março.

Não é ainda claro se qualquer tipo de atraso na aprovação da fábrica também afectará o fornecimento de vacinas da AstraZeneca à UE no segundo trimestre. A fábrica da Halix é uma, entre quatro mencionadas como produtoras de vacinas para a UE, no contrato de fornecimento assinado com Bruxelas em Agosto. No entanto, só uma na Bélgica foi usada para fornecer o conjunto de países até ao momento, segundo as autoridades da UE, notando que duas fábricas no Reino Unido não exportaram vacinas para a UE.

No comunicado de sexta-feira, a AstraZeneca afirmou também que tenciona entregar 70 milhões de doses à UE entre Abril e Junho, apesar das obrigações contratuais de 180 milhões. Depois de a Reuters ter noticiado, em Fevereiro, que a empresa tinha dito à UE que poderia entregar menos de 90 milhões de doses no segundo trimestre, a AstraZeneca afirmou que matinha a intenção de cumprir a meta de 180 milhões. No total, a empresa aponta agora para 100 milhões de vacinas para a UE até ao final de Junho, em vez dos 300 milhões previstos no contrato.