Na Quinta dos Avós, a mãe reina nos doces, o filho na cerveja

Há muitos anos que Maria da Encarnação se tornou figura incontornável na doçaria regional algarvia, com uma casa de chá transformada em loja pela pandemia. Na Quinta dos Avós, o filho André soma-lhe um novo ingrediente: a cerveja artesanal Marafada.

Depois de um compasso de espera, surge Maria da Encarnação de avental e máscara atrás do balcão. Chega-se perto dos orifícios cortados no vidro que agora separa os de dentro e os de fora para fazer-se ouvir. Quando é preciso, estão preparados os intercomunicadores utilizados quando o neto era bebé para desenrascar uma melhor comunicação com os clientes. “Agora estamos assim”, diz, conformada. “Mudámos tudo para a gente se isolar.”