Um teste à fiabilidade do Benfica

Desde Outubro do ano passado que o Benfica não ganha quatro jogos seguidos, o que prova bem o carrossel que tem sido a época dos “encarnados”. Jorge Jesus tem dito que a equipa está melhor e assim parece, com três vitórias nos seus últimos três jogos sem sofrer qualquer golo, e, neste sábado, a “águia” terá mais um teste à sua apregoada fiabilidade, com a recepção na Luz ao Boavista (18h, BTV) ao Boavista em jogo a contar para a 23.ª jornada da I Liga.

Mas não é só o Benfica que está em retoma. Com a liderança segura e experiente de Jesualdo Ferreira, conseguiram sair da zona de despromoção e estão a coleccionar uma série de bons resultados, como provam os triunfos sobre Famalicão e Moreirense e o empate no Dragão (2-2) num jogo que lideraram quase até ao fim.

Foi com o Boavista que o Benfica sofreu a sua primeira derrota no campeonato, um claro e inequívoco 3-0, no Bessa, no início de Novembro e, desde então, os “encarnados” tem coleccionado resultados frustrantes que os deixaram na classificação que ocupam actualmente, um quarto lugar e 13 pontos atrás do líder.

Longe da discussão do título, os “encarnados” precisam de mostrar consistência de resultados no último terço do campeonato para poderem chegar, no mínimo, a um lugar de apuramento para a Liga dos Campeões da próxima época.

O Boavista que ganhou de forma autoritária no Bessa não é o mesmo que estará na Luz. Mudou de treinador e qualquer ambição que tivesse na altura teve de ser recalibrada para apontar à manutenção. Vasco Seabra saiu, entrou Jesualdo Ferreira e, depois de algumas jornadas de adaptação. O Boavista respira melhor, mas não está livre de perigo – 14.º lugar, com 21 pontos, dois acima da zona de despromoção.

“É um clube com história, que tem vindo a recuperar na classificação. Sabemos que fez um excelente jogo no Dragão, é sinal que tem qualidade para disputar os jogos com os grandes. É bem organizada e tem um treinador com experiência e história. [Em relação ao jogo no Bessa] O sistema não é igual, o treinador é diferente e tem ideias diferentes”, reconheceu Jesus, que já irá contar com Darwin Nuñez e Jan Vertonghen para o jogo com os “axadrezados”.