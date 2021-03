Sporting reforça liderança da Liga com triunfo em Tondela

À 23.ª jornada da Liga, o Sporting somou a 19.ª vitória no campeonato. Em Tondela, os “leões” ganharam por 0-1, com um golo nos derradeiros 10 minutos, e reforçaram a liderança da prova, alargando provisoriamente o fosso para o segundo e terceiro classificados.

Num jogo em que os anfitriões optaram por pressionar alto a saída de bola do rival, foi o Sporting a criar as melhores oportunidades, quase sempre em lances de futebol aéreo. Tiago Tomás (por duas vezes) e Coates assustaram Pedro Trigueira, enquanto, pelo contrário, as transições do Tondela raramente incomodaram Adán.

O golo do triunfo surgiria pelo chão, porém. Numa jogada de insistência, que contou com um cruzamento da direita e um outro da esquerda, Pedro Gonçalves tentou o remate dentro da área e a bola foi desviada para os pés de Tiago Tomás, que, sem oposição, rematou sem dificuldades (81').

O Tondela ainda tentou responder, apostando em lançamentos longos para a velocidade de Salvador Agra ou Rafael Barbosa, mas nunca conseguiu alvejar com perigo a baliza leonina.