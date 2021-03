Sonho olímpico adiado para Portugal

Já não há grandes dúvidas que a selecção portuguesa faz parte da elite do andebol mundial, que tem o que é preciso para se bater de igual para igual com as melhores equipas do mundo. E neste sábado, em Montpellier, esteve perto de abater mais um histórico do andebol mundial e de caminho ficar com as duas mãos no apuramento olímpico. Portugal voltou a estar perto da superação, mas acabou por perder com a Croácia por 25-24 (9-12 ao intervalo) depois de ter comandado o marcador durante quase todo o jogo. Com a derrota frente aos balcânicos, o sonho de uma presença do andebol português em Tóquio ficou mais difícil, mas não impossível. Precisa de abater neste domingo (20h, RTP2) outro gigante do andebol mundial chamado França, algo que já conseguiu por duas vezes nos últimos anos.

Com a vitória na primeira jornada frente à Tunísia, mais a derrota dos croatas frente aos franceses, este era o jogo para apostar tudo, o jogo mais importante da história do andebol português, que, depois de brilhar no Europeu e no Mundial, estava em busca de um palco de acesso restrito (apenas 12 vagas) e onde nunca esteve. A selecção orientada por Paulo Jorge Pereira entrou com essa urgência histórica e, depois de algum desacerto inicial nos primeiros minutos (de ambos os lados), rapidamente garantiu uma vantagem robusta para ir gerindo.

Com um ataque democrático (toda a gente marcava golos) e uma exibição inspirada de Manuel Gaspar na baliza, Portugal chegou a ter quatro golos de vantagem e limitou a Croácia, uma selecção experiente e cheia de “estrelas” a apenas nove golos na primeira parte (9-12 ao intervalo). E assim continuou nos primeiros minutos da segunda parte, em que a vantagem duplicou (10-16), numa tremenda exibição colectiva e sem falhas a aproveitar o completo desnorte da Croácia, para quem uma segunda derrota neste torneio seria o adeus a uma competição que já ganhou por duas vezes.

Houve desconto de tempo pedido por Hrvoje Horvat, que substituiu o histórico Lino Cervar no banco croata, e a selecção balcânica foi, lentamente, reduzindo a diferença, alimentada pelos golos de Ivan Cupic (que teve 100% de eficácia no remate, com nove golos em nove tentativas). A selecção portuguesa ainda conseguiu levar a vantagem até aos 57 minutos (22-23) e o jogo esteve empatado (24-24) até aos 59’, mas Cindric fez o 25-24 a 20 segundos do fim e, na resposta, Portugal não conseguiu fazer nada no ataque para evitar a derrota.