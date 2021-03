Quase dois terços dos cartões vermelhos na Liga não são para jogadores

O futebol português salta de polémica em polémica e a mais recente tem a ver com o que muitos consideram a pressão inaceitável que os elementos à volta do jogo exercem sobre as equipas de arbitragem. Os estádios vazios acentuam a impressão geral de que se protesta demais do lado de fora do campo e os números corroboram essa sensação: os cartões mostrados a não-jogadores representam quase dez por cento do total, com ênfase especial nas expulsões: em cada dez vermelhos, seis são para elementos dos bancos de suplentes.